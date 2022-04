Esto es lo que pone paranoico a cada signo del zodiaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

No tener el control. Nada es peor para Aries que no poder controlar su entorno. Ya sea por las personas que lo componen o por el entorno mismo, la falta de control funciona bien en Aries.

Comienzan a cuestionarse a sí mismos, lo cual es ruinoso para este fuerte signo. Una fantasía paranoica de Aries es celebrar una reunión a la que nadie asiste.

Eso carcomerá el ego de un Aries y los hará contemplar su propia valía.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

No ser el número uno. Es divertido, porque no siempre pensamos en Tauro como el signo que debe ser el número uno, pero en sus cabezas esa es la única forma de serlo.

Tauro quiere ser tu persona número uno.

Si te desvías un poco de este patrón, caerán muy duro con ellos mismos, creyendo que sus días de bondad han terminado y que ahora todo está perdido para siempre.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Compromiso. Géminis no puede comprometerse y la idea los hace literalmente correr por las colinas en paranoia. "¿Y si tengo que... intentarlo? ¿Y si quieren algo de mí?"

Géminis está tan poco dispuesto a compartir de sí mismo que cuando se enfrenta a la idea de tener que hacerlo, implosiona de terror. La idea de programar, planificar o comprometerse con una idea los hace chillar de dolor y paranoia.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Todo. Tienen miedo de todo y paranoicos de ser atrapados en ese miedo. Les gustaría que todos los percibiéramos como rocas estoicas de integridad y sabiduría, cuando en realidad están muertos de miedo incluso de caminar fuera de su casa.

El cáncer naturalmente asume que se enfermarán si caminan en el frío y les dolerá si se quedan adentro. Están paranoicos acerca de enfermarse.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo está locamente paranoico por no ser querido.

Pasan por sus vidas asumiendo que todos en el planeta están locamente enamorados de ellos, por su encanto, su apariencia, su calidez y amabilidad.

Pero coloca a un Leo en una habitación donde nadie sabe quiénes son, y terminas con un signo del zodiaco realmente asustado, paranoico e inseguro.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo es el gran pensador excesivo, y cuando reflexionas y procesas en exceso todo lo que entra y sale de tu cerebro, terminas paranoico por las cosas más pequeñas. Virgo sudará una factura al entrar; se subirán a su automóvil e imaginarán un accidente automovilístico y cuánto les costará.

Las finanzas atormentan a Virgo, y si hay algo que toma la paranoia y la pone al máximo, es la ansiedad financiera. Ellos imaginan la "casa pobre".

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Ser atrapado en una mentira. Cuando Libra comienza una nueva mentira, por lo general es elaborada y debe mantenerse mientras dure la estafa. Libra es un muy buen estafador, pero eso conduce a todo tipo de paranoia compleja: ¿y si tu pareja (también conocida como "la marca") está al tanto de tus mentiras? ¿Cómo mentirás para salir de esto?

Así es con todos los mentirosos: tienes que mantener tu historia clara, tomar notas, asegurarte de no cometer un desliz, porque si lo haces , es una avalancha de paranoia lo que sigue.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Empujar a alguien demasiado lejos. Escorpio no sabe cuándo detenerse y, a veces, realmente presiona demasiado. No quieren el rechazo que seguramente provendrá de sus acciones, por lo que cuando reciben la primera pista (por ejemplo: ¡Deja de decirme qué hacer, Escorpio!), Tienden a retraerse en fantasías paranoicas de cómo serán. Dejado atrás.

Sacarán a una persona de sus vidas siendo molestos, y luego se preocuparán durante días de cómo sucedió todo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario rueda por la vida básicamente libre de paranoia, hasta que llega a la mediana edad. Y luego, pierden la cabeza.

Esa dicha despreocupada e ignorante que los lleva a lo largo de sus días de juventud parece encontrar su pareja en una paranoia desgarradora, todo debido a la llamada de atención de que la vida no es gratis y que deben asumir la responsabilidad de las cosas.

La paranoia en un Sagitario tiene que ver con tener que convertirse en adulto, incluso años después de ser adulto.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La desorganización se volvió loca. Este es el escenario de pesadilla de todos los Capricornio. Visualizan el desmoronamiento de todas las cosas cuidadosamente planeadas. Como una especie de teoría del caos desenfrenada, Capricornio se tomará un tiempo solo para imaginar escenas horribles de deshacer: planes que se vuelven locos, listas desordenadas... ¡mala gramática!

Si quieres lanzar a un Capricornio a una caída en picada de paranoia, escríbele una carta y escribe mal todas las palabras importantes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario es bastante paranoico por no tener otra opción. Es como una caja cerrada en la que se imaginan a sí mismos, y la única salida es a través de alguna opción que se les da en cuanto a si pueden irse o no.

No pueden soportar la falta de autenticidad de aceptar algo que les molesta. Necesitan elección, ofertas, diferencia. Si están atrapados en un lugar donde no tienen otra opción, causarán daño, porque no pueden permanecer en la paranoia de no tener otra opción.

Piscis (19 de febrero - 10 de marzo)

Estar solo. La idea de soledad, estar solo o privacidad simplemente no funciona bien en la mente de Piscis, y si se quedan solos por mucho tiempo, comienzan a imaginar que han sido abandonados para siempre.