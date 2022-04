Covid: descubren dos nuevas subvariantes de Ómicron BA.4 y BA.5

Dos nuevas sub variantes de la cepa Ómicron del Covid-19 surgieron en África durante el último mes: se trata de los linajes BA.4 y BA.5, cuya expansión comenzó a detectarse en marzo. Así lo descubrió un grupo de científico sudafricanos que ya notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los dos nuevos linajes ya fueron detectados en análisis en cinco países: Sudáfrica, en primer lugar, y luego en Botsuana, Bélgica, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. ¿Qué tan riesgosas son estas nuevas sub variantes de Ómicron?

BA.4 Y BA.5: las nuevas subvariantes de Ómicron

La primera sub variante de la cepa Ómicron del Covid-19 que empujó olas récord de contagios en todo el mundo a fines del 2021 fue BA.1, mientras que BA.2 fue la responsable del peor momento de la ola de Ómicron, ocurrida entre enero y febrero del 2022.

Sin embargo, a partir de marzo, los especialistas descubrieron que dos nuevas mutaciones de Ómicron, BA.4 y BA.5, comenzaron a avanzar en distintos países. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió también sobre la nueva cepa "recombinante" XE, la cual mezcla a BA.1 y BA.2.

Así, de la variante Ómicron surgida en noviembre del 2021 en Sudáfrica -el virus más contagioso conocido al momento- fueron despuntando distintos linajes cuyos riesgos los especialistas siguen de cerca para estar preparados ante la posibilidad de que se generen nuevas olas de casos y fallecimientos.

Sin embargo, pese a que ambos sub linajes están aumentando con rapidez, el titular del CERI aún no considera que esto sea motivo de alarma "ya que no hay un aumento importante en los casos, admisiones o muertes".

Finalmente, Tulio de Oliveira destacó también que tanto BA.4 como BA.5 pueden ser detectadas con mayor facilidad, por lo que desde principios de marzo "están bien rastreadas" por el Servicio Nacional de Laboratorios de Salud de Sudáfrica y la Red de Vigilancia Genómica en Sudáfrica.

"Es demasiado pronto para entender cómo afectará eso a la epidemiología", indicó el especialista, quién remarcó que, por lo pronto, "no hay motivo de alarma, especialmente con la experiencia reciente de BA.2 que causa una prolongación de la ola pero no un aumento importante en los casos, las admisiones o las muertes".

"La vacunación sigue siendo la intervención clave para proteger contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por todas las variantes conocidas", recalcó el titular del CERI, indicando que "es un buen momento para conseguir un refuerzo, mantener a raya las variantes y volver a la vida normal".

Aunque Oliveira remarcó que BA.4 y BA.5 aún no suponen un verdadero riesgo gracias a la inmunidad de la población generada tanto por las vacunas contra el Covid-19 como por contagios naturales, los especialistas siguen de cerca a ambas mutaciones del virus para estar preparados ante cualquier suba de casos desmedida. (Fuente: El Cronista)