Cuántas calorías quemo en reposo

Por mucho que estemos parados, en reposo y sin hacer nada, nuestro cuerpo jamás deja de funcionar. Hay miles y miles de funciones que se dan constantemente en nuestro cuerpo, por ejemplo, las conexiones neuronales, la respiración o los latidos del corazón. Todas estas acciones gastan energía. Obviamente, no es lo mismo estar tumbado en el sofá que correr una maratón, no obstante, esto no quita que por el simple hecho de existir ya estamos gastando energía, o lo que es lo mismo, quemando calorías.

¿Qué son las calorías?

Cuando hablamos de calorías nos referimos a la unidad de medida que usamos a la hora de conocer la cantidad de energía que nos aportan los distintos alimentos, calorías que son necesarias puesto que también es lo que usa nuestro cuerpo para obtener energía y poder mantener el funcionamiento normal.

Aún estando en reposo quemamos calorías, luego veremos cuantas, el problema viene cuando estas calorías que quemamos son inferiores a las que ingerimos con los alimentos. Este exceso se irá acumulando en nuestro cuerpo como grasa.

Hay mucha gente que habla de las calorías como si fueran demonios o algo que evitar, la realidad es que es nuestra fuente de energía, lo que nos permite cumplir todas sus funciones, todas ellas indispensables para vivir. Lo único que hay que hacer es consumir las necesarias y no hacerlo en exceso y, para conseguirlo, debemos saber las que quemamos.

Metabolismo basal: calorías quemadas en reposo

Conocemos como metabolismo basal el mínimo valor de energía que la célula necesita para seguir viva. Es decir, el metabolismo basal son las calorías que quemamos en reposo, simplemente por el hecho de estar vivos. Estas calorías no son constantes para todos ni en todo momento, depende de factores como el peso, la altura o la edad.

Existe una fórmula para calcular nuestro metabolismo basal, para saber cuántas calorías quemas en reposo:

En hombres

Metabolismo basal: 66,473 + ((13,751 x peso en kg)) + (5,0033 x altura en cm)) – ((6,55 x edad en años))

En mujeres

Metabolismo basal: 655,1 + ((9,463 x peso en kg)) + (1,8 x altura en cm)) – ((4,6756 x edad en años))

Debes tener en cuenta que el resultado de esta operación solo te dará una idea aproximativa de las calorías que quemas en reposo, nunca será algo exacto. En el caso de que quieras comprobarlo de forma exacta deberás someterte a mediciones de calorías más específicas a nivel individual en vez de promedios estadísticos.

Otro punto importante que debes saber es que estos resultados los puedes interpretar como las calorías que quemas en reposo, pero también debes entender que si superas ese número de calorías con la comida y no quemas más estarás engordando.

Alimentos para quemar más calorías en reposo

Hay alimentos que nos ayudan a quemar más calorías por ser aceleradores del metabolismo. Una dieta que de preeminencia a este tipo de productos hará que nos sea más fácil quemar calorías, incluso estando en reposo, lo que facilitará el objetivo de adelgazar. Los alimentos para quemar calorías son:

El café: sin leche y sin azúcar.

El té: sin leche y sin azúcar.

Pimientos.

Jengibre.

Alcachofa.

Las proteínas:

Huevos.

Pescado.

Carne de pollo.

Carne de pavo.

Tofu.

Nueces.

Alimentos ricos en Omega 3:

Atún.

Salmón.

Semillas de chía.

Sardinas.

Aceite de linaza.

Otro aspecto importante a la hora de acelerar el metabolismo es beber 8 vasos de agua diarios, además, si lo hacemos con hielo aún mejor.

Cómo quemar más calorías en reposo

Pero no solamente influyen los alimentos y los líquidos que ingerimos, la forma en la que lo hacemos también es muy importante a la hora de quemar más o menos calorías. A continuación te vamos a explicar algunos trucos para quemar más calorías en reposo:

Una mala costumbre que tiene mucha gente es hacer tres comidas al día, tres comidas que, por otro lado, suelen ser muy copiosas. Hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pasemos sin comer, más lento irá nuestro metabolismo. Es por eso que lo que debemos hacer es comer cada menos tiempo, comidas menos copiosas pero presentes a lo largo del día. Lo ideal sería hacer 5 comidas al día, siendo el desayuno la más importante y comiendo muy poco antes de ir a dormir.

Anteriormente te hemos hablado de los alimentos que te ayudan a quemar más calorías, pero, ¿cuáles son los alimentos que provocan un metabolismo lento? Dentro de este grupo se juntan esos alimentos que nos generan resistencia a la insulina como: