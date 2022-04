Coronavirus: cómo saber si el resultado negativo de un autotest es confiable

La variante Ómicron generó una cantidad enorme de casos y es por esto que se comenzaron a implementar los autotest del virus. En Argentina se aprobaron en enero por ANMAT y se comenzaron a vender en todo el país. Es una solución práctica frente a síntomas habituales de CoVid. Lo que hay que hacer es pasarse un hisopo por la nariz y esperar 15 minutos y se obtiene el resultado. Pero muchos se preguntan si el resultado negativo es ciento por ciento fiable.

El test rápido

El test rápido detecta la proteína nuclecápside del virus. Esta proteína está en la superficie de la estructura del virus por lo que su presencia se detecta más rápido. De ahí sale el resultado en pocos minutos. En cambio, el PCR, busca el material genético del virus, por eso demora más tiempo.

Pero, un resultado negativo de un autotest no garantiza la ausencia del coronavirus. Michael Mina, médico estadounidense y director científico de eMed aseguró: “Es posible que el virus esté librando en el cuerpo una batalla contra tu sistema inmunitario”. Luego agregó: “Si la prueba es negativa y tienes síntomas, no des por hecho el negativo. Lo que hay que dar por hecho es que el virus no ha tenido la oportunidad de desarrollarse. Los síntomas pueden significar que tu sistema inmunitario solo está dando un aviso muy temprano”, dijo al diario New York Times.

Es decir, que cuanto más se esfuerce el sistema inmunitario por poner una traba al CoVid, mayores son las probabilidades de un resultado negativo del test hogareño, incluso si la persona lo tiene. A su vez, un resultado positivo en los primeros días quiere decir que la infección es casi segura. Pero si es negativo y los síntomas continúan hay que tener cuidado y evitar el contacto con las personas.

Según recomiendan los expertos, lo mejor es esperar 48 horas y repetirla. Ahora bien, si el resultado todavía es negativo pero sigue habiendo síntomas, hay que someterse a un nuevo test al cuarto día. Lo ideal en esta instancia es hacerse un PCR.

Robert Wachter, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, afirmó: “Si persisten los síntomas y las pruebas siguen resultando negativas, las probabilidades de que la persona curse la infección por COVID-19 y seas contagioso disminuyen mucho”.