Consulta el horóscopo chino del domingo 3 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Es probable que las personas nuevas que conozcas hoy queden impresionadas favorablemente por tus modales, tus habilidades sociales y, sobre todo, tu excelente sentido del humor.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tu calidez natural y su amorosa naturaleza deberían ser más evidentes de lo habitual. Es probable que atraigas nuevas personas, tanto hombres como mujeres hacia tu aura.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Este tipo de día extraño no ocurre a menudo. Ya no pareces saber lo que quieres. Es difícil comunicarse porque sientes que no tiene sentido tratar de explicar tu punto de vista.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Nuevas oportunidades, tal vez relacionadas con la escritura o el habla, podrían aparecer en el horizonte junto con la energía planetaria actual. No es necesario arriesgarse por el momento.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Si es así, es probable que resulte ser todo lo que esperabas. Serás especialmente atractivo, y tu naturaleza naturalmente cálida y amorosa será muy evidente.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Podrías estar sintiendo la presión del tiempo ahora. En este punto de tu vida, puedes estar más consciente que nunca de tu tiempo limitado que te queda en este planeta.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Podría ser más difícil de lo normal despertarse esta mañana, ya que Tu energía puede estar disminuyendo. Las presiones personales pueden provocar sentimientos de inutilidad, pero no caerás.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Las actitudes obstinadas de otras personas pueden estar obstaculizando tu progreso. Toma esto como un indicio de que necesitas aflojar el control sobre un cierto punto de vista que sostienes con demasiada fuerza.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Soñar despierto sobre tu futuro podría llevar mucho tiempo hoy. La inspiración podría dar un impulso real a los proyectos en los que has estado trabajando.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Has llegado a un punto emocionalmente crítico en este momento, y puedes encontrarte con una dura oposición sin ninguna razón aparente.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Sé un poco más valiente de lo habitual. Tomar algunos riesgos y mostrar a otros que tiene la fuerza para lograr cualquier cosa. Hay un sentimiento vivo y ansioso en el día que podría hacerte sentir inquieto.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Los trámites que involucran transacciones financieras pueden necesitar ser manejados hoy, pero no serán tan tediosos como cree. Cualquier información requerida es fácil de obtener.