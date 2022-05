Horóscopo chino: los 3 signos que cambiarán el mundo con su liderazgo

Este 2022 está dedicado al "Tigre de Agua", considerado también uno de los signos más poderosos y al cual se le visualiza como un líder nato, el cual conducirá al resto de los signos a su destino.El presente año pondrá frente a los signos una serie de pruebas que los conducirá a demostrar la valentía y la fortaleza que yace en cada signo, estos "retos" los llevará a abandonar su zona de confort y les permitirá resolver cada inconveniente que se les ponga frente a ellos.

Por más que parezca que las situaciones que se les presenten los derrumbarán, cada situación solo los estará llevando por el camino que deben transitar hacia su evolución, por lo que no deben perder de vista que cada tropiezo tendrá solución, siempre y cuando analice bien cómo responder ante el reto y reflexionar acerca del aprendizaje del mismo.

Tres signos líderes del horóscopo chino

En este nuevo ciclo las energías llevarán a los signos a un nivel de conocimiento y reflexión máximo, más allá de sus capacidades; se les verá crecer mucho, evolucionar y fortalecerse. Habrá algunos signos a los que este proceso se les facilite más ya que se encuentran entre los signos más fuertes y sólidos del zodiaco oriental.

De acuerdo con los astrólogos chinos, al contar con algunos elementos clave que siempre aplican para su desarrollo, en estos tiempos convulsos brillarán en lo que respecta a su personalidad, la compatibilidad y su fortuna. A continuación de mencionamos cuáles son los 3 signos que, de acuerdo con el horóscopo chino, se han preparado mejor para los retos que la vida les presenta.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011):

El Conejo es el último animal del Horóscopo Chino, el cual sorprende a todos por su personalidad; es un ser noble, y por ello muchos relacionan esta característica con la debilidad, algo completamente falso. Es muy poderoso y puede llegar a ser dominante; sabe cómo demostrar su jerarquía de manera positiva cuando se trata de trabajar en equipo además, por lo que quienes se encuentran en su entorno siempre admiran su fortaleza.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010):

Al Tigre, tan presente en la cultura china, se le reconoce como el rey de todas las bestias, esto gracias a que son mentalmente muy fuertes y cuentan con la facilidad para dirigir a otras personas de una mejor manera. No obstante, en ocasiones puedan llegar a ser muy autoritarios. Es por ello que tienden a crecer rápidamente en cualquier trabajo y tienen éxito en cualquier proyecto.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012):

No hay duda que el Dragón es uno de los animales más representativos de la cultura china, ya que destacan por su gallardía y sabiduría. El miedo no forma parte de su personalidad, y esto los lleva a no dudar ante cualquier reto que se le ponga enfrente. Ante cualquier situación, siempre pondrán en práctica su liderazgo y su valentía. Son personas confiables, por lo que los demás se acercarán siempre a ellos para recibir consejos.