Los signos del zodíaco que se destacan por ser los más tóxicos

Son dulces e inofensivos en apariencia, pero si les buscas el lado oscuro serán capaces de todo para hacerte la vida imposible. Según la astrología, estos cinco signos del zodiaco son los más tóxicos, crueles y venenosos, porque no saben perdonar.

Escorpio

Es dulce, pero no tienes idea de la maldad que puede esconderse en su interior. Si a eso se le agrega que es muy intenso y que no confía en nadie, el resultado es peor. Escorpio no se guarda nada, si tiene el arma perfecta para derribarte lo hará, porque goza del poder y es capaz de abrazar el rencor.

Leo

Leo puede ser encantador, pero también tu peor pesadilla. Es muy astuto para encontrar tus puntos débiles. Lo peor es que no tiene prisa para la venganza, es paciente para cuando llegue el momento menos pensado. Es el signo que la pasa muy bien cuando tiene todo controlado.

Aries

Nunca sabrás lo que Aries esconde detrás de una sonrisa. Se derrite por el peligro, goza siendo competitivo y su meta es simple: perder no está en sus planes. Tiene la guerra en las venas, es impulsivo y puede ser tan agresivo como se le antoje. Muchos lo describen como tóxico, pero más bien es peligroso.

Capricornio

Cuando alguien lo hiere despierta su lado necio, el que no le teme al peligro y que es capaz de ser bastante rencoroso, pero lo peor es que lo hace de una forma sigilosa. Su mirada te eriza la piel, pero también te petrifica el alma, porque puede contener un montón de maldad.