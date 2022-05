10 olores que no soportan los perros

El sentido del olfato de los perros es completamente diferente al de los humanos, por lo que no es de extrañar que tengamos gustos distintos a la hora de decidir qué fragancias nos parecen agradables y qué aromas consideramos como insoportables. Para nosotros, el olor que desprenden la orina y las heces forman parte de los aromas que más rechazo nos producen, sin embargo para los canes son olores que les proporcionan información de gran interés para ellos.

Muchos de los olores que odian los perros se encuentran en nuestro hogar e, incluso, los llevamos con nosotros, produciendo en nuestro peludo compañero molestias en la nariz y una situación desagradable. Si quieres conocerlos y descubrir cuáles son los olores que ahuyentan a los perros, sigue leyendo este artículo de ExpertoAnimal y empieza a tomar medidas para mejorar la calidad de vida de tu compañero.

El olfato del perro

¿Por qué el olfato del perro está más desarrollado que el del humano? El olfato es el sentido más desarrollado de los perros, teniendo entre 150 y 300 millones de células olfativas, cifras que comparadas con los cinco millones de células que presentamos los humanos resultan desorbitadas. De esta forma, son capaces de identificar cada una de las partículas que se encuentran en el aire u objetos, y determinar dónde se encuentran los olores percibidos exactamente. Por este motivo, muchos son los canes empleados para la búsqueda de personas desaparecidas durante una catástrofe, detección de sustancias estupefacientes o, incluso, diagnóstico de enfermedades como el cáncer.

Por otro lado, los perros son animales con una gran memoria olfativa. Esto quiere decir que, de igual manera que nosotros somos capaces de reconocer a una persona por su imagen, los canes nos reconocen a través de nuestro olor. Por ello, resulta fundamental dejar que un perro desconocido nos huela antes de proceder a acariciarlo, o no entorpecer a dos canes que se huelen entre ellos.

Olor a cítrico, odioso para los perros

El olor a cítricos es uno de los aromas más apreciados por nosotros, y es que su fragancia es capaz de durar horas en nuestro hogar. Por ello, tendemos a comprar productos que los lleven y llenar cada uno de los espacios con ellos con la finalidad de ofrecer un olor que dure y nos dé sensación de frescor. Sin embargo, nuestros peludos compañeros difieren, siendo este uno de los olores que más odian los perros.

Recuerda que los canes tienen el sentido del olfato 40 veces más desarrollado que nosotros. De esta forma, si para ti el olor a cítricos ya resulta intenso, imagina cómo debe percibirlo tu perro. Se trata de un aroma tan fuerte, que puede llegar a causar irritación en las vías respiratorias del animal, produciendo una sensación molesta e insoportable.

Las frutas cítricas como el limón, la naranja o el pomelo desprenden olores que no soportan los perros, pero las fragancias que más detestan son las aportadas por los aceites esenciales de este tipo de frutas. Los aceites son productos concentrados que emiten un olor mucho más intenso que la fruta en sí y, por ende, el animal percibe un olor todavía más fuerte que el del alimento. De esta forma, si pretendes emplear un olor cítrico para evitar que tu can orine en una zona determinada del hogar, te recomendamos que utilices las frutas naturales y evites poner a su alcance los aceites. La finalidad de esta técnica es evitar que el animal se acerque a ese espacio concreto, no ofrecerle una convivencia desagradable.

El aroma a cítricos es uno de los olores que ahuyentan a los perros más eficaces, pero que debemos utilizar siempre para mejorar y jamás para castigar o maltratar a perros callejeros. En caso de querer alejar a un can sin hogar, lo más responsable es llamar a la protectora más próxima para que pueda recogerlo y ofrecerle un techo, alimento, agua y cuidados.

Vinagre

El vinagre es otro de los remedios caseros para evitar que los perros orinen en casa porque también forma parte de los olores que detestan. Como ocurre con los cítricos, el aroma que desprende este producto es tan fuerte, que resulta insoportable para los canes. Sin embargo, en especial el vinagre de manzana aporta grandes beneficios para los perros, por lo que privarlos al 100 % de él tampoco es aconsejable. Debemos aprender a utilizarlo y saber cada cuánto aplicarlo para que sea lo menos molesto posible para el animal.

El vinagre de manzana es altamente efectivo para evitar que el can huela mal. No obstante, puesto que se trata de uno de los olores que más odian los perros, debemos mezclarlo con su champú habitual y reducir, así, su fragancia. No apliques esta solución por la zona de la cabeza y asegúrate de aclararlo bien.

Y si lo que quieres es usar el vinagre para evitar que otros canes orinen la fachada de tu casa por ejemplo, debes saber que al ser uno de los olores que ahuyentan a los perros, es realmente efectivo para ello y nada dañino.

Chile o ají

El chile, ají o guindilla, es un alimento que debe su picor a una serie de compuestos químicos naturales denominados capsaicinoides, composición que produce un olor muy desagradable para los perros. Tanto es así, que oler de forma directa este alimento puede producir en el animal irritación de las vías respiratorias, picor en la nariz y constantes estornudos. Por ello, resulta imprescindible conocer los alimentos humanos prohibidos para los perros y evitar que se acerquen a ellos. De esta forma, además de resultar uno de los olores repelentes para perros, es uno de los alimentos menos indicados por sus efectos.

Alcohol, en todas sus versiones

El alcohol antiséptico resulta un olor que no soportan los perros, por lo que aplicarlo sobre su piel está totalmente desaconsejado. En caso de herida, lo más recomendable es limpiarla solo con agua y acudir al veterinario para que sea él quien nos indique cómo desinfectarla. Si nos encontramos en un momento en el que no podemos acudir a un especialista, lo ideal es consultar el siguiente artículo en el que indicamos cómo hacer desinfectante natural para perros y aplicarlo siguiendo las instrucciones.

En función de los grados que contenga el alcohol, será más o menos molesto para el animal. Sin embargo, eso no quiere decir que el alcohol en gel empleado como antibacterial no suponga uno de los olores que detestan los perros, puesto que su sensible olfato también es capaz de detectarlo y determinar que no le gusta.

Por otro lado, las bebidas alcohólicas también resultan desagradables para los canes, en especial aquellas con una mayor graduación alcohólica.

Esmalte de uñas

Aunque para muchas personas el olor que desprenden las lacas de uñas pueda resultar agradable, los perros lo detestan. Al estar formadas por un número tan elevado de compuestos químicos, entre los que destacan el formaldehído, la nitrocelulosa, alcohol isopropílico (recuerda que también odian este olor) y el acetato, la fragancia que producen los esmaltes es realmente desagradable para los canes, produciendo toda una serie de estornudos y picor en la nariz.

Por otro lado, los llamados quitaesmaltes, productos fabricados para la eliminación de las lacas de uñas, también forman parte de la lista de olores que odian los perros por sus compuestos químicos, siendo la acetona el más molesto para ellos. De esta forma, recomendamos optar por quitaesmaltes sin acetona y aplicar todos estos productos cosméticos alejados de los canes.

Cloro, amoniaco y otros productos de limpieza

Nos encantan los productos de limpieza con olores frescos, intensos y perfumados, y los compramos olvidándonos de que nuestros perros los detestan. Tanto el cloro como el amoniaco son productos que no solo desprenden fuertes olores que odian los perros, sino que también resultan altamente nocivos para ellos. Inhalarlos de forma directa puede producir irritación en las vías respiratorias y esófago. Además, el amoniaco produce un aroma muy similar al desprendido por la orina para los canes, por lo que pueden relacionarlo con la presencia de otro animal en el hogar y mantenerse en posición de alerta.

Aunque los productos mencionados son los más molestos para los perros, todos los productos de limpieza con olores fuertes, como la lejía, resultan olores realmente desagradables para ellos. Así mismo, recuerda que detestan los aromas cítricos, por lo que todos los productos con dichas fragancias producirán rechazo en tu peludo compañero. Intenta limpiar el hogar mientras otro miembro de la familia saca a pasear al perro para evitar convertir esta tarea en una experiencia desagradable para él.

Bolas de naftalina

La naftalina se emplea, en general, como pesticida por su grado de toxicidad. Precisamente los compuestos químicos que la forman para ser un producto tan tóxico, no solo producen un olor desagradable para el can sino que también la convierten en una de las cosas que pueden matar a tu perro. La ingesta de una sola bola puede producir graves daños en el hígado y sistema nervioso central del animal, generando vómitos, diarrea y convulsiones. El consumo de más de una puede llevarle a la muerte.

Nuevamente, este es uno de los olores repelentes para perros que debemos evitar a toda costa no solo por el rechazo que produce su aroma, sino por los graves efectos que puede provocar a su salud.

Perfumes

¿Alguna vez has notado que, tras perfumarte e intentar abrazar a tu perro, él te rechaza? Si no entiendes por qué lo hace, ¡aquí tienes la respuesta! Tu fiel compañero detesta el olor que desprenden los perfumes, sin excepción alguna. Al tratarse de productos fabricados con infinidad de compuestos químicos, los aromas que desprenden resultan insoportables para ellos. Sin embargo, el motivo que lleva a los perfumes a convertirse en uno de los olores que odian los perros no es solo este, y es que la misma razón que a nosotros nos lleva a adorarlos a ellos les genera el efecto contrario. De esta forma, igual que nosotros percibimos como agradable el hecho de aportar un aroma distinto a nuestra piel, los perros lo odian porque actúa como sustituto de nuestro olor corporal. Recuerda que los canes nos reconocen por nuestro olor, si enmascaramos con otro distinto no es de extrañar que detesten esa desagradable fragancia que les impide identificarnos.

¿Y los perfumes para perros?

Sí, también resultan olores que no soportan. Sin embargo, y siempre que sean de calidad, al tratarse de productos fabricados para ellos no son dañinos y podemos aplicarlos con moderación. Esto quiere decir que no se recomienda perfumar al animal cada día, bastará con la cantidad de perfume que su peluquero canino aplique sobre él durante su visita al centro de belleza.