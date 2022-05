Horóscopo chino: 5 signos que tendrán éxito y fortuna en mayo

Prepárense para seguir percibiendo la energía de la Luna en sus diferentes fases en el transcurso de mayo, mes en el que podrá comenzar a ser palpable todo el trabajo personal que han dejado los eventos astronómicos pasados, y que marcarán la pauta de lo que ya está muy próximo a llegar.

A continuación te compartimos los 5 signos del zodiaco chino para aquellas personas que tendrán una sorprendente racha de bonanza durante el presente mes de mayo y la cual los convertirá en los más afortunados de todo el zodiaco oriental.

1) Dragón (nacidos en 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928):

Enfóquense en sus más profundos deseos y de aquellos proyectos y anhelos que por alguna razón se quedaron en pausa. Esta semana estará llena de señales que de nueva cuenta pondrán los sueños en el camino. Pidan lo que deseen y se les dará, y aunque quizá no los haga menos exitosos o poderosos, los demás notarán una gran humildad.

2) Perro (nacidos en 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934):

Estas fechas las pasarás rodeado de grandes amistades, amigos, fiestas y sorpresas, por lo que su semana contará con una gran energía que hay que aprovechar. Explora y reconoce aquellas relaciones importantes y mejóralas. Percibirás de nuevo que el equilibrio y te reencontrarás con el sentido de arraigo, serán tiempos de comodidad con el entorno, con el lugar en donde trabajas y vives.

3) Cerdo (nacidos en 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935):

Si bien parecerá una semana un poco complicada, no desesperen al ver que los llamados a la puerta aún no son atendidos y tengan paciencia. Es momento de reflexionar y pensar qué se tiene que mejorar para que se se abran las posibilidades. No se apresuren a los resultados ni se agoten mentalmente ya que terminarán fastidiados o desilusionados. Cuiden sus palabras y sobre todo no permitan caer en la desesperación.

4) Conejo (nacidos en 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927):

Durante estos días, y como buen Conejo, se sentirán muy a gusto en su hogar, sin embargo, no abusen de este estado de confort, ya que lo importante es salir a la búsqueda de aquello que los mueve y que tanto sueñan en lo profesional. Aprovechen que esta semana les acompañará una energía que les abrirá los caminos directo al éxito.

5) Buey (nacidos en 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925):

Esta primera semana se sentirán como si flotaran, andarán en las nubes sin importar lo que se atraviese en el camino, por lo que hay que mantener los ojos bien abiertos, ya que las distracciones podrían alejarlos de personas importantes. Se recomienda que antes de salir se anclen a la tierra para así tomar buenas decisiones. Hay que procura descansar y dormir bien.