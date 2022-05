Durante esta semana, algunos signos del zodiaco deben tener mucho cuidado con sus palabras y pensar dos veces antes de decir algo de lo que puedan arrepentirse. Este grupo sabe que no puede ir más allá de lo que piensa pues puede meterse en serios problemas.

Signos del zodiaco que deben tener cuidado con sus palabras

Aries

Es mejor pensar antes de hablar y no dejar que la emoción se apodere de ti y se convierta en palabras que no traerán buenas consecuencias. Ha llegado el momento de separar las cosas y reflexionar de forma más estratégica antes de pasar a la acción; la inteligencia y la racionalidad juntas también pueden traer grandes ideas.

Géminis

Es hora de ser aún más cuidadoso antes de tomar decisiones y decir lo que piensas a otras personas. Nada es permanente, pero las consecuencias se pueden evitar cuando no te dejas llevar por las críticas de los demás y respondes con racionalidad. Lucha por lo que crees con madurez, concentración y empatía.

Virgo

Momento de mantener la calma y pensar muy detenidamente en cualquier tipo de comunicación que tengas, sobre todo ante obstáculos o discusiones. El impulso casi siempre termina volviéndose en contra de quienes lo dejan dominar. Recuerda que esto tiene que ver con las colocaciones, pero no significa que debas dejar de mostrar lo que sientes. No te cierres ni te endurezcas, solo mantén el equilibrio para hacerlo bien.

Acuario

La mediocridad y las revueltas brotan dentro de ti con facilidad, pero debes recordar que la ira nunca te dejará ver con claridad los asuntos que deben manejarse con amor, lo que sucede cuando los involucrados realmente importan. No te quedes callado, pero piensa en la mejor manera de expresar con palabras lo que sientes; no tengas miedo a los compromisos y recuerda que tu esencia no desaparecerá. Date más tiempo para pensar.