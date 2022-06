Conexión ancestral: ¿Qué son las llamas gemelas?

Una conexión inexplicable, un "rayo que te parte al medio", dos energías que confluyen en búsqueda de una fusión anhelada. Estos son algunos de los aspectos que enumeran quienes definen las llamas gemelas.

En un auge de esta filosofía entre las generaciones más jóvenes se reconstruye la noción de las "almas gemelas" con un tinte actual. Sin embargo, esta búsqueda que —para quienes creen en la reencarnación— atraviesa varias vidas y genera encuentros y desencuentros, hace a las "twin flames" maestros, compañeros, amigos y amantes.

Llamas gemelas y su relación con la mitología griega

Y, si bien los más jóvenes se preguntan dónde se hallará su llama gemela, uno de los mitos sobre los que se erige esa intensa y espontánea conexión ya fue referida en El banquete de Platón. El filósofo cita al poeta Aristófanes y su mito del amor logrado.

Según este mito griego, Zeus creó a unos humanos con cuatro piernas, cuatro brazos, dos caras y una sola cabeza y torso. Así, estos seres disfrutaban de una plenitud y una comunión infinita. Sin embargo, su altivez y orgullo les llevó a desafiar al máximo dios del Olimpo.

En represalia, Zeus los dividió y forzó a deambular sobre dos piernas por el resto de su existencia. Con esta fábula andrógina, se explicaba la atracción que sentían unas almas por otras, buscando sin cesar a su mitad primigenia. La famosa "media naranja".

El término que reemplazó durante los últimos dos siglos las llamas gemelas fue el de "soulmate" (alma gemela) descrito por primera vez por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en el siglo XIX como una sugerencia para vivir un buen matrimonio.

Este “magnetismo” que refiere la idea de “llama gemela” se topa con las críticas -afortunadamente- popularizadas en el último tiempo sobre el empalagoso amor romántico, que con su idea del “príncipe azul” que por obra del destino salva a la doncella, deja poco lugar a las libertades individuales. Sin embargo, las llamas gemelas no se refieren únicamente a un vínculo de pareja, sino que nombra a aquellos vínculos con una conexión intensa y especial, diferente a otros.

Mi llama gemela: mi mejor y mi peor espejo

Para quienes estudian el misticismo de estos vínculos, las llamas gemelas son más una contraparte, un espejo del alma dividida en dos. La escritora Elizabeth Clare Prophet advierte lo que implica hallarla en su libro Soulmates and Twin Flames: The Spiritual Dimension of Love and Relationships.

"Hasta quelas llamas gemelas alcancen un cierto nivel de dominio y unidad con sus propios seres reales, a menudo son incapaces de hacer frente al peso de su karma negativo, ya que es amplificado por la presencia de su llama gemela. El mismo factor único que le da a las llamas gemelas su gran poder espiritual— su modelo idéntico de identidad, también puede causar la amplificación de sus patrones negativos", precisa Clare Prophet.

Llamas gemelas: cómo identificar si la energía de mi "divino femenino o masculino es inmadura

Quienes se dedican a profundizar en las dinámicas de las llamas gemelas señalan que esa fusión no siempre es tarea fácil y que, en su DM (Divino Masculino) o DF (Divino Femenino) según cada caso, hay un reflejo de los aspectos que el alma tiene que trabajar en favor de una plenitud.

Por caso, Pilar Ramírez (@llamasyevolucion), que ha estudiado las llamas gemelas y su camino evolutivo desde hace más de siete años, afirma a su comunidad de seguidores que: "La energía femenina (DF) incompleta o inmadura necesita validación para reforzar su autoestima y acompañamiento, tiene la falsa creencia de que sola no puede".

Ramírez también apunta que: "La energía masculina (DM) incompleta o inmadura necesita una damisela a la que salvar, necesita que le necesiten, creyendo que todo el peso es responsabilidad suya".