¿Qué tan peligrosa es la viruela del mono y cómo se transmite?

Pese a que aún no se da por terminada la pandemia de Covid-19, actualmente hay otra enfermedad que ha causado preocupación alrededor del mundo, se trata de la viruela del mono, de la cual hasta el momento ya se tienen registrados más de mil casos, incluido México, así que a continuación se podrá saber información sobre los síntomas, qué tan peligrosa es y cómo se transmite.

Cabe mencionar que la viruela del mono no es un virus nuevo y no se propaga de la misma manera que el coronavirus, por lo que hasta el momento no se deben encender las alertas de sobremanera. No obstante se debe estar atento ante caso como el ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, donde un un turista estadounidense presentó síntomas de la enfermedad, pero poco tiempo antes había acudido a diversas fiestas, principalmente en el Mantamar Beach Club, por lo que se emitió una alerta a todos aquellas que pudieron haber tenido contacto con él entre el 27 de mayo y el 4 de junio.

Noticias Relacionadas Viruela del mono: Brasil confirmó el primer caso en el país

Sobre la peligrosidad de la viruela del mono o viruela símica, especialistas mencionan que esta enfermedad se transmite de animales a seres humanos, siendo una infección incidental, por lo que en la mayoría de los casos, los síntomas suelen desaparecer por sí solos en unas pocas semanas, pero en recién nacidos, niños y personas con inmunodeficiencias pueden correr el riesgo de sufrir síntomas más graves e incluso morir.

Algunos de los principales síntomas de la viruela del mono son los siguientes:

Dolor de cabeza

Fiebre

Cansancio

Erupciones cutáneas

Ganglios linfáticos inflamados

Dolor muscular

¿Cómo se transmite la Viruela del Mono?

Especialistas han mencionado anteriormente que la viruela del mono puede transmitirse al tocar una persona infectada, incluso su ropa, además de que se haya tenido contacto con fluidos procedente de alguien que tenga la enfermedad.

Sin embargo, debido al aumento considerable de casos en el mundo, ha surgido nueva información, ya que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) es muy posible que la viruela del mono también se contagie a través del aire, por lo que se recomienda el uso de cubrebocas en lugares públicos o si se está cerca del algún paciente que esté infectado.

Como se mencionó, esta información aún no está comprobada, pero en varias partes del mundo ya se está tomando está medida de prevención.