Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) CIFRAS SOLARES:17-329 Puedes captar algunos pensamientos perturbadores de un amigo, vecino o pariente. Esta persona podría estar molesta por algo y no comunicar sus sentimientos.

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:20-412 Si vas a iniciar algo no es apropiado tratar de convencer a todas las personas a la primera. Retroceda y deje que lo evalúen. Lo aceptaran en el momento correcto.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:73-748 Parece que quieres volverte viejo y sabio antes de tu tiempo. Los aspectos de hoy te llevarán de la mano y te llevarán de vuelta al calor de la acción, experimentando la vida en toda su intensidad.

CÁNCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:12-224 Sí, sabemos que tienes mucho miedo a pesar de que no lo demuestres. Pero si no te calmas, te quedarás solo en su pequeño rincón. El mundo te necesita. ¡No te quedes en casa!

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:21-945 La energía astral lo alienta a abrirse más a tu mundo, cultura y formas de pensar. Aprovecha este momento para reacomodar sus cosas y emprender vuelo.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:74-238 No tienes que salir solo en el desierto para reinventar todo. Para ti, esta sería la salida fácil, ¡porque te permitiría esconderte! Desarrolla tu curiosidad sobre lo que existe en esta sociedad.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:14-075 Puedes sentirte como si te hubieran dejado fuera de la ecuación hoy. Tal vez te sientas como el bicho raro, la quinta rueda que simplemente no tiene lugar. Pero no te dejes llevar por eso.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:74-011 Momento para cambios importantes. Si no te gustan las personas con las que estás, muévete en un círculo social diferente. No culpes a los demás por tus circunstancias. Tomar responsabilidad.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:67-645 Te sientes especialmente inspirado y sensible a las situaciones de crisis. Lo que eso significa es que no puedes soportar ver sufrir a otras personas. No te abandones tampoco.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:23-517 Hoy tendrás oportunidades favorables para firmas contratos ,y papeles de compromiso, asegúrate de leer bien las letras chicas.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:11-452 Puedes recaer en un estado donde no te permites hacer las cosas que más te gustan y las cosas que te ayudan a sentirte como persona. Aun así debes estar de pie y cambiar de actitud.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:74-567 Si te empeñas puedes dar solución a un problema familiar. Aprovecha las oportunidades que se presentan en el amor. Dedícale más tiempo a su cultura.