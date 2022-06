¿Cómo diferenciar si es amor o cariño lo que se siente por la pareja?

Dicen que los latinos son afortunados por contar con dos frases para expresar el cariño hacia los otros: ‘Te quiero’ y ‘Te amo’, a diferencia del ‘I love you’ de los norteamericanos. Y es que, según indican quienes comentan este detalle, estos sentimientos no son lo mismo, pues hablar de amor es un asunto más serio.

No se equivocan. Los expertos en psicología comentan que es importante saber diferenciar entre ambas emociones, porque, de no hacerlo, puede haber lugar para confusiones y corazones rotos.

El amor es uno de los sentimientos más complejos de entender, por su intensidad, por la forma única en que se presenta en cada individuo y por todas las reacciones físicas y mentales que implica vivirlo. Erróneamente, precisa el referido portal, se tiende a pensar que cualquier acción de simpatía o cariño de los otros es reflejo de amor, cuando no siempre es así.

El cariño es entendido como un sentimiento que se caracteriza por querer el bienestar del otro y compartir un rato agradable juntos, pero no llega a tener la intensidad tan propia del amor.

Por su parte, el amor, en su complejidad, se expresa de múltiples maneras, siendo aún más intenso, más allá del mero querer. De acuerdo con el portal Psicología y Mente, hay más de una clase de amor: el romántico, el paternal, el de hermanos, entre otros. Cuando se hace referencia al primer tipo, una de las características que sobresalen es el deseo de permanecer unidos en todo momento.

Después de estas breves definiciones, está clara una primera diferencia entre ambas emociones: la intensidad. Además de este aspecto, el cariño y el amor distan entre sí por el tipo de vínculo que se llega a establecer entre las personas.

Según los expertos del portal La Mente es Maravillosa, un blog de temas relacionados con la psicología, generalmente el vínculo que se establece con la persona que se ama es más profundo que el que hay entre aquellas que se guardan un afecto especial. Mientras que el cariño suele estar asociado más a la amistad o al compañerismo, el amor implica una relación de pareja, una intimidad, una conexión y confianza mayores.

Las diferencias también las expresa el organismo, puesto que estos sentimientos no provocan las mismas reacciones internas. En este sentido, el blog de Psicología Online precisa que la intensidad no solo se nota en la forma en que se demuestra y se vive el amor, sino también en la respuesta que genera el cuerpo ante este estímulo.

Así pues, entre las personas enamoradas se liberan oxitocina, conocida como la hormona del amor, dopamina y serotonina, las cuales favorecen una sensación de bienestar, de felicidad y de emoción por estar con la otra persona. Reacciones que no son fáciles de igualar o, mejor dicho, que no suceden con cualquiera, por más que se le quiera.

Por ende, el comportamiento tampoco es el mismo cuando se siente amor que cuando se siente cariño, ya que las muestras de afecto no se equiparan con los gestos que nacen con naturalidad a raíz del amor.

He ahí el punto sobre el que llaman la atención los expertos a la hora de formar una relación de pareja, con miras hacia el futuro. Como subrayan desde el referido portal, aunque el amor implique cariño, no siempre el cariño conduce al amor, y esperar que así sea puede causar heridas.

Justamente, el blog La Mente es Maravillosa menciona que para entender esta diferencia puede ser de utilidad preguntarse si podría casarse con alguien por quien solo siente cariño o simpatía.