Causas de ansiedad en gatos que generamos los humanos

Los felinos, por lo general, son animales que se estresan con facilidad lo que desemboca en síntomas de ansiedad. Esto se debe a que necesitan tenerlo todo bajo control para minimizar los peligros al máximo y así garantizar su supervivencia. ¿Qué es lo que ocurre y por qué los humanos tenemos un papel importante en esto?

En la mayoría de casos, los seres humanos no somos conscientes de que un felino puede estar generando estrés debido a cosas que hemos podido hacer nosotros sin darnos cuesta. La esencia de tener una buena convivencia con un felino es aprender su lenguaje corporal y sus instintos.

Es por eso que vamos a enseñarte lo que necesitas para que tu gato esté tranquilo y así que no sufra de ansiedad.

Una mala introducción a nuevos compañeros

No será la primera vez ni la última que alguien mete nuevas mascotas en el hogar sin antes haber hecho una correcta presentación. Los felinos necesitan ver, oler y analizar en toda su complejidad a cualquier individuo que vaya a pisar la casa.

Esto hace que lo pueda ir digiriendo poco a poco hasta que no le resulte algo ajeno. Es por eso que no es buena idea meter nuevas mascotas sin avisarle.

Un hogar con poca estimulación

Es importante que percibamos el hogar no solo como un entorno adaptado a nuestras necesidades sino también como un entorno que se adapta a las necesidades para tus felinos. Por poner un ejemplo: un hogar poco adaptado para un felino sería aquel que no tiene lugares donde puedan escalar hacia las alturas o que no tengan lugares donde dormir en las alturas.

Es como si nosotros tenemos una casa sin sofá. Vivir vamos a poder vivir, pero seguro que lo echamos de menos en muchas ocasiones hasta el punto de ponernos de mal humor porque no podemos ver una serie cómodamente.

Para los gatos, es muy estimulante tener todo tipo de baldas o escondites por donde poder moverse.

Una mala colocación del arenero

Esto es algo que pasa con frecuencia y es que pensamos que los areneros se pueden poner en cualquier sitio. Sin embargo, los felinos cuando van a realizar sus necesidades necesitan un sitio donde se sientan seguros porque es una de las actividades que les dejan vulnerables.

Recordad que los gatos no saben que están en un lugar seguro y sienten que puede salir una amenaza en cualquier momento. También es importante que la bandeja cubra sus necesidades respecto a tamaño y limpieza.

Es bueno limpiarla siempre que se pueda, pero como mínimo una o dos veces al día.

Mala colocación del comedero o pocos comederos

Esta es otra de las cuestiones que casi nadie toma en cuenta. Los gatos agradecen mucho tener varios comederos de los que poder abastecerse porque sienten que hay abundancia de comida y reduce el estrés. Además, si tienes varios gatos es aún más fundamental para que no sientan que hay escasez y que tienen que competir.

Lo mismo ocurre con el agua que a su vez debe estar lejos del comedero para que no piensen que está contaminada. Esto se debe a que en la naturaleza los felinos no beberían el agua cerca de una fuente de comida por si acaso puede estar contaminada o en estado de descomposición.

Las mudanzas

Sabemos que las mudanzas son algo ineludible llegado el momento, pero hay que intentar entender de dónde procede el estrés de los felinos para que podamos hacer las cosas con más eficacia.

Los felinos, como comentamos al principio, tienen que tener todo su ambiente controlado para así restar amenazadas aunque nosotros sepamos que no se van a producir. Esto se debe a que ellos no tienen la capacidad de razonamientos que nosotros tenemos y no pueden captar la diferencia.

Es por eso que cuando cambian de casa se ponen extremadamente nerviosos y se esconden por sitios de la casa. Lo hacen para estar más seguros porque aún no han tenido tiempo de patrullar la zona y conocer el nuevo territorio.

Problemas generales de entendimiento

Esta es una categoría muy amplia, pero necesaria. En muchas ocasiones, los felinos tienen estrés porque no los tratamos con respeto. Es cierto que muchas personas ni se dan cuenta de que ciertas conductas humanas pueden estar alterando el estado mental de un felino como puede ser poner el volumen de la música muy alto o gritarle.

Los felinos tienen ciertas necesidades también para estar sanos a nivel mental y debemos siempre analizar si lo que podemos hacer le puede estar sentando mal. Por ejemplo, las bromas hacia los gatos donde el objetivo es asustarlos. Ellos no pueden saber que eso es una broma; no estamos tratando con otros humanos.

También aconsejamos que en vez de dar besos y abrazos apretados, frotes tu cabeza contra su cabeza ya que es su manera de expresar amor. Es mucho más eficiente que un beso que los puede dejar confusos.