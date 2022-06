Los signos del zodiaco que no saben disimular una mentira

Existen personas que no saben decir cosas distintas a las que realmente suceden; se ponen en evidencia cuando lo intentan. No son capaces de dominar la mentira ni de decir algo modificado para salvar a su gran amigo, por ejemplo.

En el horóscopo de hoy veremos cuál es el signo del zodíaco que no puede disimular una mentira, que jamás dirá algo que no es. No tiene una buena memoria como para hacerlo ni tampoco el deseo de engañar a otros.

Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries directamente no saben mentir. No cuentan con experiencia en este mundo. Por eso, cuando lo intentan, fracasan.

El ariano suele olvidarse lo que dice y luego se desenmascara a sí mismo.

Son ingenuos. Cuando dicen alguna falta de verdad es mínima, no es sobre asuntos graves porque son seres buenos que no ven la necesidad de mentir.

Libra

Los seres de Libra van siempre de frente y, aunque quisieran, no podrían mentir.

Son extrovertidos con sus vidas personales y no optan por los engaños. La mentira les parece un verdadero dilema moral. Aman la justicia.

No tienen práctica en el tema. Cuando lo intentan, lo hacen muy mal. Solo toman este camino de faltar a la verdad para calmar una pelea entre seres queridos.