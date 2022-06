Los signos del zodiaco que se destacan por ser indiferentes con sus parejas

Mientras hay algunos signos del zodiaco que son de lo más románticos y afectuosos, hay otros que pueden parecer insensibles y los más fríos, ya que el tema del amor no es su especialidad, pero aunque llegan a ser indiferentes con sus parejas, esto no significa que no las amen.

No obstante, la indiferencia puede llegar a ser algo que puede lastimar a los seres que se quiere, por lo que a veces no es la mejor opción cuando se hace esta acción con las parejas, sin embargo, esto se debe a que buscan evitar salir lastimados.

Asimismo, los propios astros influyen en la personalidad de diversos signos del zodiaco que los convierte en seres fríos, por lo que en sus relaciones se pueden mostrar indiferentes con sus parejas, y en estos casos, el otro ser será el que tendrá que acoplar a la situación.

Así que en caso de estar en una relación donde uno de los dos es el más frío e indiferente, quizá es porque es uno de los signos del zodiaco que acostumbra a tener estas actitudes con su pareja.

Signos del zodiaco más fríos en el amor e indiferentes con sus parejas

Algunos signos del zodiaco no son expertos en el amor, por lo que para mantenerse alejados del dolor suelen tener comportamientos de defensa que los suele hacer parecer los más fríos e indiferentes con sus parejas, es por ello que no está de más conocer de cuáles se trata:

Cáncer

Si bien las personas bajo este signo del zodiaco se caracterizan por ser amistosas y cariñosas, se pueden volver algo frías si no reciben el mismo afecto. Asimismo, sí han tenido muy malas experiencias en el amor, tratan de no involucrarse sentimentalmente para evitar ser lastimados.

Capricornio

A los Capricornio no les gusta mostrar sus emociones por naturaleza, así que prefieren ser introvertidos al momento de conocer a alguien que les atraiga. Es por ello que cuando se enamoran, antes de quedar expuestos sus sentimientos, eligen la opción de ser indiferentes con sus parejas.

Virgo

Este signo zodiacal se destaca por ser intelectual y tenaz, así que en el aspecto del amor pueden ser muy fríos, ya que su mente está enfocada en otras cosas antes de una relación sentimental. Además, su carácter tan fuerte puede llegar a hacerlo parecer insensible.

Géminis

Quienes son Géminis tienen como virtud amistosos y comunicativos, pero no les gusta quedar tan expuestos con sus parejas, así que pueden llegar fríos, distantes y antipáticos. No son en especialistas en el amor, pero llegar a tener sus momentos románticos.

Acuario

Aquellas personas bajo este signo del zodiaco les es muy importante tener bajo control sus emociones, por lo que es común que lleguen a ser indiferentes con sus parejas pese a que las amen con locura. No les gustan las discusiones, ante ello, se llegan a mostrar fríos, pero esto no significa que no le importa la relación.