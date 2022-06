Cómo saber si tu relación de pareja es tóxica

Hay muchos tipos de parejas en el mundo y todas diferentes, no por su conformación, sino por la forma en la que transitan la relación. Algo en común son las discusiones, esto ocurre en todas, sobre todo por los distintos pensamientos de cada uno.

El problema es cuando esas discusiones comienzan a ser tóxicas, cuando el comportamiento de la otra persona comienza a cambiar y a tornarse obsesiva, es decir un amor tóxico.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por odiar los mimos

En el caso de estas relaciones los integrantes empiezan comportarse y tener actitudes diferentes con sus familiares y amigos, dejando de lado lazos que antes abundaban en su día a día, otorgándole el 100% del tiempo a la relación, impidiéndole a su pareja actividades o salidas, entre otras cosas.

¿Qué características presenta el amor tóxico?

1) Vida social limitada: La persona deja todas sus amistades y se vuelca pura y exclusivamente en la relación, lo que hace en realidad es una pérdida de autonomía. Esto puede llegar a agobiar a la pareja y, además, hace que la persona deje de ser atractiva.

2)Necesidad de aprobación de amor: El individuo busca seguridad, estabilidad, comodidad en la relación de pareja. Esto se debe a un gran miedo a estar solo y a una gran inseguridad.

3)Dependencia emocional: Su felicidad depende de alguien más. Se convierte en una adicción a la pareja.

4)Obsesión con la relación: No deja respirar a su pareja y lleva comportamientos insanos que no ayudan a la estabilidad de la pareja.

5) Poco realista: Vive de la ilusión y de las expectativas irreales.

6)Preocupación por el cambio: La persona sufre los cambios y más cuando algo no está bajo su control. No le importa la felicidad del otro, solo la suya.

7) Posesivo: Necesita tener controlada a la pareja en todo momento y saber qué hace y dónde va.

8)Manipulador: La persona es egoísta, no respeta al otro y actúa de acuerdo con sus intereses. Ejemplo: "si me dejas es que no me queres".

9) Intenta cambiarlo: Intenta cambiar al otro de forma excesiva, como por ejemplo le incita a la otra persona a modificar su aspecto físico.

10)Sufrimiento: Este es un simple ítems, si te hace sufrir entonces es un amor tóxico