Las razas de perros que menos ladran

Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre, esto debe a que son animales que más afecto le demostrarán a su humano favorito, pues no sólo le brindará afecto incondicional sino lealtad y protección. Al igual que las personas, los peludos tienen razas y personalidades que los hacen diferentes, mientras que unos son más afectivos, otros más apáticos, o unos ladran más y otros menos.

A pesar de que los perros se caracterizan por ladrar ya que es su manera de expresarse o llamar la atención, existen algunas razas que lo hacen con menor frecuencia, pues esto es debido a sus características fisiológicas o de personalidad.

Las 5 razas de perros que ladran menos

Como antes se mencionaba, cada perro tiene diferentes características que los hacen únicos, por lo que existen diferentes tipos de razas, las cuales suelen a ladrar menos las cuales son:

Bloodhound

El Bloodhound es una raza de perro que se caracteriza por ladrar menos y, es que tiene su origen en Bélgica el cual también se llama San Huberto, el cual tiene rasgos como un olfato muy agudo, muy obstinado pero sobretodo es un ser muy calmado, perfecto para las personas que no les gusta el ruido.

Bulldog Francés

El Bulldog Francés es la raza de perro que es ideal para aquellas personas que quieren respirar paz en su hogar, ya que se caracterizan por ser muy tranquilos, dormir mucho, no necesitan largas caminatas y sólo ladran cuando necesitan algo como por ejemplo comida.

Pug

Aunque físicamente son comparados con los bulldogs, esta raza de perro tienen una personalidad diferente, ya que son bastantes independientes y tranquilos. Muchos piensan que son canes de alarma pero son todo lo contrario ya que entran en la categoría de peludos que menos ladran.

Golden Retriever

Es considerado una raza perfecta, ya que es un perro que es muy dócil, inteligente y que se lleva muy bien con los niños adultos. Aunado a esto, es de los peludos que menos ladran, es por eso que es uno de los más adquiridos entre las familias.

Basenji

Esta raza de perro es muy especial ya que no ladra como tal, sino que emite un sonido peculiar. Es proveniente del Este de África, es un cachorro muy juguetón pero que se tranquiliza de manera rápida, no ladra básicamente porque no sabe, emite una especie de chillido.