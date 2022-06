Consulta el horóscopo chino del domingo 26 de junio

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

La mayoría de las veces es bueno tener opiniones firmes y ser independiente y voluntario. Pero hay otros momentos en los que esta actitud aleja a las personas que esperan acercarse.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tendrás un día para reflexionar y poner en la balanza que es lo que quieres y deseas hacer, sumérgete en tu yo interior.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Hoy podrías poner un alto a tus actividades por un tiempo. Es posible que mires bien las cosas y comprendas que falta el clima de confianza que necesitas para ser productivo y creativo en este momento.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Hoy debes lucir y sentirte bien. Podrías atraer algunas miradas de admiración de los transeúntes en la calle. El sexo y el romance podrían estar en tu mente. Es probable que quieras pasar el día con tu persona especial.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Hoy puedes conocer a un nuevo amigo. Las personas tienden a sentirse cómodas a tu alrededor, incluso si son diferentes a ti. Eso es porque usualmente aceptas el hecho de que todos somos diferentes y eso está bien.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Puede que te resulte bastante difícil aceptar las críticas de hoy. Esto es algo que es difícil de escuchar para muchos, pero realmente depende de tu perspectiva. En lugar de verlo como un ataque personal.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Los asuntos de amor y romance deberían ir bien, pero trate de no exagerar. Ten cuidado de quedar tan atrapado en la fantasía del romance que no cuida los detalles.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Considera la posibilidad de suscribirte a un boletín alternativo de algún tipo. Encontrarás información sorprendente que el público en general no necesariamente conoce.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Si estás esperando que alguien venga y satisfaga todas tus necesidades, especialmente las emocionales, ¡puede que tengas que esperar mucho tiempo! Eres responsable de satisfacer tus propias necesidades.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Si no tienes cuidado de mantener los ojos bien abiertos y concentrados en el futuro, es probable que el pasado te alcance. No mires atrás, incluso si no ves nada delante de ti

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Ahora es el momento de pensar en tu orientación profesional. Es posible que debas divertirte más en tu vida y experimentar placeres que nunca antes has tenido.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Hoy puede ser un poco difícil para ti. Es como si la realidad estuvieras esperando para hacerte tropezar. Nada de ti es realista. Si aún eres un poco infantil o irresponsable, hoy puede ser bastante duro para ti.