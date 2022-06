Beneficios del agua con limón para la salud

Por muchos años se ha considerado que el agua de limón es muy beneficiosa para la salud. Incluso, se dice que ayuda bastante en las dietas para adelgazar, si se toma en las mañanas.

Los limones son una rica fuente de vitamina C, un poderoso antioxidante. De hecho, un limón exprimido proporciona alrededor del 21 % del valor diario recomendado. Y al igual que otras frutas cítricas, incluyendo las naranjas y toronjas, los limones son ricos en flavonoides, compuestos que ayudan a mejorar la salud y combatir enfermedades, según el magacín Medical News Today.

Por otra parte, datos publicados en United States Department of Agriculture, señalan que este alimento es muy bajo en calorías y contiene nutrientes como la vitamina C y B6, potasio, fibra, magnesio y proteína. Además, es antioxidante.

Beneficios del agua de limón para la salud

Efecto antimicrobiano

Las evidencias científicas sugieren que el jugo de limón y otros cítricos tienen componentes antimicrobianos que pueden ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias patógenas no deseadas.

Según los datos de un estudio publicado en Food Science & Nutrition, el jugo de limón podría favorecer la eliminación de cepas de bacterias y hongos. Sin embargo, se requieren más estudios para confirmar dichos efectos.

Favorece la pérdida de peso

Hay que tener en cuenta que no es una bebida milagrosa para perder peso. No obstante, algunos componentes del limón se relacionan con una reducción significativa del aumento de peso.

Según un estudio publicado en Advances in Nutrition, los flavonoides contenidos en este tipo de frutos serían los responsables de este efecto.

Además, se cree que la fibra de pectina se expande en el estómago y ayuda a prolongar la sensación de saciedad para evitar el consumo excesivo de calorías.

Estimula la digestión

El consumo de jugo de limón puede ayudar a estimular la digestión, especialmente en caso de estreñimiento.

Este alimento contiene fibra soluble, un nutriente que mejora la salud intestinal y retrasa la digestión de almidones y azúcares, según un estudio publicado en la revista Metabolism.

Previene enfermedades

Una investigación publicada en Chemistry Central Journal, determinó que el limón y los cítricos contienen compuestos bioactivos, incluyendo alcaloides, flavonoides, limonoides, cumarinas, carotenoides, aceites esenciales y ácidos fenólicos, beneficiosos para la salud humana.

Mejora la piel

Gracias a su alto contenido de vitamina C, el jugo de limón puede contribuir a la salud de la piel.

Según un estudio publicado en la revista Nutrients, la vitamina C estimula la síntesis de colágeno y ayuda a la protección antioxidante contra el fotodaño inducido por los rayos solares.