Los signos del zodiaco que se destacan por ser los menos afectuosos

Todos conocemos a alguna persona que pareciera ser un cubito de hielo de lo frío que es con los demás. Nunca se la ve teniendo un gesto ni demostrando lo que siente o piensa. No sabe cómo exteriorizar sus emociones.

El horóscopo de hoy pone en evidencia al signo menos afectuoso del zodíaco, ese que contadas veces dirá un “te quiero”, hará una caricia o tendrá palabras bonitas para su pareja o amigo.

Leo

El signo zodiacal de Leo tiene como debilidad la expresión del cariño que tiene en su interior. No le gusta demostrar lo que siente por otros porque siente que, al hacerlo, se muestra débil.

La vida de un leonino depende de mostrar siempre fortaleza y poder, por eso no suele hacer una caricia o tener una palabra bonita. Que no sea afectuoso no significa que no sienta serlo; le cuesta trabajo.

Capricornio

El signo de Capricornio puede llegar a ser afectuoso con su grupo íntimo de poquitas personas. No suele ser muy amistoso, no se rodea mucho de sus familiares y, en el trabajo, solo se relaciona por temas que tiene en común.

Ellos son de querer mucho a sus seres cercanos y no regalan amor sin recibir nada a cambio.