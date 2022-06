Benefícios de esterilizar a tu mascota

Una compañía de análisis de mercado, llamada GFK, informó que un 80% de los argentinos tiene algún animal de compañía. Este informe confirma que los argentinos somos los más "mascoteros" de todo el mundo, seguidos por Brasil y México. Del informe se desprende que el 66% de los argentinos tienen perros y el 32% tienen gatos.

Varios estudios han demostrado que tener un animal en nuestras vidas es beneficioso para la salud porque ayuda a disminuir el nivel de estrés y la sensación de soledad, y mejora por lo tanto nuestro ánimo. Pero, ¿sabemos qué es lo más beneficioso para nuestras mascotas?

La castración consiste en la extirpación quirúrgica de las "gónadas", es decir, los testículos en los machos y los ovarios en las hembras. Este procedimiento conlleva además de la esterilidad de los animales, cambios en sus actitudes como por ejemplo la desaparición del celo, el marcaje territorial, una disminución de agresividad por dominancia e hipersexualidad, entre otras. Lo más importante de castrar a nuestras mascotas es el hecho de que previene tumores y pseudogestaciones.

El valor de este procedimiento suele variar dependiendo del animal, pero por lo general se ubica entre los 6 mil y 18 mil. Si bien no es un costo exorbitante teniendo en cuenta que se trata de la vida de nuestra mascota, tampoco es accesible para toda la población. Por ello, el Estado provee castraciones gratuitas en distintos puntos del país.

Beneficios de las castraciones

En primera instancia, es el método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de gatos y perros, sobre todo en las calles. Esto favorece también a que no haya hacinamiento en los refugios de animales. Por otro lado, brinda mayor tranquilidad para los dueños de los animales de compañía por varios motivos:

1. Tu mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana. La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por ciento de los perros y 90 por ciento de los gatos. Esterilizar a tu mascota antes del primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades.

2. La castración proporciona mayores beneficios de salud para tu mascota macho. Además de prevenir crías no deseadas, la castración de tu compañero animal previene el cáncer de los testículos, si se hace antes de los seis meses de edad.

3. Tu hembra esterilizada no entrará en celo. Aunque los ciclos pueden variar, las felinas entran en celo cuatro a cinco días, cada tres semanas durante la temporada reproductiva. ¡Con la intención de llamar la atención de los machos, aullarán y orinarán más frecuentemente, algunas veces por toda la casa!

4. Tu perro macho no querrá vagar fuera de casa. ¡Un macho intacto, simplemente hará cualquier cosa para encontrar una compañera!. Esto incluye excavar debajo de las cercas y hacer acrobacias como Houdini para escapar de la casa. Y una vez está libre para vagar, puede ser lastimado por el tráfico e involucrarse en peleas con otros machos.

5. Tu macho castrado se comportará de mejor manera. Los perros y gatos castrados enfocan la atención en sus familias humanas. Por otro lado, los gatos y perros no castrados pueden marcar su territorio rociando orina de fuerte olor por toda la casa. Muchos problemas de agresión pueden ser evitados con la castración temprana.

6. La esterilización o castración NO engordará a la mascota. ¡No uses esa excusa vieja! La falta de ejercicio y la demasiada comida harán que tu mascota aumente libras extras, pero no la castración. Tu mascota permanecerá en forma y reluciente mientras haga ejercicio y controles su consumo de comida.

7. Es muy económico. El costo de la cirugía de esterilización o castración de tu mascota es mucho menos que el costo de tener y cuidar a sus crías.¡También ahorras en el costo de tratamientos para tu gato macho no castrado, si escapa y pelea con los perros callejeros del vecindario!

8. Esterilizar y castrar a su mascota es bueno para la comunidad. Los animales callejeros son un problema real en varias partes del país. Pueden vivir una vida salvaje, causar accidentes de carros, dañar la fauna local y espantar y morder a los niños. La esterilización y castración es un arma poderosa para reducir el número de animales en las calles.

9. Tu mascota no necesita tener una cría para que tus hijos aprendan sobre el milagro de la vida. Permitir que tu mascota tenga crías cuando no tienes la intención de criarlas no es una buena lección para tus hijos. En especial cuando demasiados animales no deseados terminan en refugios. Existen muchos libros y vídeos disponibles para enseñar a tus hijos sobre el nacimiento y crianza de una forma responsable.

10. La esterilización y castración ayuda con el exceso de población de mascotas. Cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros. Este alto número es el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas con la esterilización o castración.

¿Cómo preparo a mi mascota?

Vale aclarar que no es necesario que las hembras tengan crías antes de castrarlas y tampoco que los machos deban aparearse antes. Ahora sí, si tomamos la decisión de castrar a nuestra mascota debemos tener ciertas consideraciones para el antes y el después. El animal debe concurrir con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido y su última comida debe ser la misma cantidad habitual. Particularmente en los días de calor el ayuno líquido debe ser de hasta 3 horas antes de la intervención.

Los perros deben ir con collar y correa; en el caso de ser de tamaño grande o agresivos con otros animales o personas deberán ir con bozal. Mientras que los gatos deben ir dentro de un bolso con adecuada ventilación, transportadora o bolsa de red, no sueltos adentro de una caja. El animal debe ir limpio y seco y en el caso de que sea una hembra que haya tenido crías, se deben esperar 45 días después del parto para operarla. Siempre hay que tener en cuenta que nuestra mascota no podrá volver por sus propios medios, por ello es importante contar con un medio de transporte para la vuelta a casa.