Estos son los signos del zodíaco más pesimistas

Todo lo que ocurre en nuestra vida suele limitarse a la manera en que encaramos estas situaciones y la actitud que adoptamos en estos casos. Como suele decirse, está en nosotros definir si vemos que el vaso esta "mitad lleno" -y nos detenemos en el costado positivo- o si consideramos que el vaso está "mitad vacío" y ponemos énfasis en lo que falta y no tenemos. El optimismo o pesimismo tiene su punto de partida en el lado del que nos paramos ante una determinada situación, y el horóscopo y la astrología tienen mucha incidencia en la posición que adoptaremos.

Con en cualquier aspecto de conducta con que encaremos la realidad y que marquen nuestra rutina, el signo del zodiaco incide -¡y mucho!- en definir si seremos de los que vemos el vaso mitad lleno (optimistas) o si, por el contrario, lo vemos mitad vacío (pesimistas). Y existen 3 signos dentro del horóscopo que se caracterizan por su actitud pesimista predominante.

Los 3 signos más pesimistas del horóscopo

Tauro

Si hay un signo del zodiaco que se caracteriza por su pesimismo extremo, sin dudas es Tauro. De acuerdo al horóscopo, los nacidos y las nacidas en este signo suelen creer o considerar que tienen un imán para las cosas malas y las adversidades. Incluso, se las ingenian para encontrar -o fabricar- un problema donde no lo hay y ni siquiera el panorama se presenta como adverso. Pero taurinos y taurinas encontrarán la manera de no disfrutar cuando la vida les sonría, ya que tendrán la convicción de que, incluso cuando les pasen cosas buenas, será cuestión de horas o días para que la fortuna les dé la espalda.

Cáncer

Cabeza a cabeza con Tauro, Cáncer es otro signo que tiene como rasgo distintivo el pesimismo: no importa cómo, siempre estarán esperando lo peor. Si eres Cáncer o conoces a alguien de este signo, el horóscopo tiene reservado para ti un consejo fundamental: no limites tus planes o decisiones claves a la visión de estas personas ya que, por lo general, te desalentarán para que no tomes ninguna decisión creyendo que los planes se frustrarán.

Virgo

Para las personas nacidas bajo el signo de Virgo, hay dos posibles desenlaces de cualquier situación que deban enfrentar: "mal" y "muy mal". Ni siquiera es que suelen ver el vaso "mitad vacío", sino que -generalmente- suelen considerar que lo poquito que le queda al vaso terminará por vaciarse de forma drástica y nada podrá salvarlos; al menos es lo que evidencia el horóscopo.

La convivencia con Virgo no suele ser fácil y, aunque no esté en tus planes, deberás ser tú quien se convierta en una especie de apoyo actitudinal y de motivador para quienes nacieron en este signo. Es muy probable que, en el horóscopo, Virgo termine por depositar -con algo de temor-las esperanzas en ti, por lo que deberás estar dispuesto a remar por ambos para salir adelante.