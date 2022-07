Los signos del zodiaco que se destacan por ser los más deshonestos

Cuando se trata de ser sincero, no todos reaccionan de la misma manera. Hay quienes tienden a ocultar lo que piensan para no herir los sentimientos de los demás; mientras otros, no tienen problemas de decir la verdad, ya que por más piadosa que sea la mentira, al fin y al cabo, sigue siendo deshonesta.

Los signos más honestos, según la astrología

En este caso, el podio lo completan los tres signos de fuego. Los nacidos bajo la temporada sagitariana se caracterizan por una brutal sinceridad, al punto, que suelen parecer hostiles con el otro. Lo mismo sucede con Aries, no pueden guardarse las cosas y siempre dirán y defenderán lo que ellos piensen. Mientras que, cuando le preguntes a un Leo, tampoco podrá ocultar la verdad, aunque tenderá a embellecerla.

Los signos más deshonestos del zodíaco

Géminis

A Géminis se lo conoce como el signo de los mellizos, por ende, de las dos caras. Son los más mentirosos del zodíaco y suelen inventar excusas, antes de ir con la verdad. Se caracterizan por ser buenos contando historias, al punto tal, que será muy difícil darse cuenta si lo que te están diciendo es honesto o es un cuento más. Además, al ser un signo de aire y regido por el planeta de Mercurio, el diálogo y el chamullo es natural en ellos.

Libra

Otro de los signos de aire que se destaca por atinar a la mentira, son los nacidos bajo la temporada librana. Su constante necesidad de evitar el conflicto, hará que prefieran ocultar lo que piensan antes de herir los sentimientos de otro y quedar ellos “mal parados”. Además, suelen defender con ímpetu sus ideas y, en caso de estar equivocados, preferirán mentir hasta tener la razón.

Piscis

Por último, encontramos a Piscis. Las personas que llevan este signo en su carta natal pueden tender a fantasear e inventar historias. Esto genera, no solo que engañen al resto, sino también a ellos mismo. En muchas ocasiones, suelen hacerlo de manera inconsciente para evitar herir los sentimientos del otro. Sin embargo, en otras oportunidades, lo harán para no afrontar las críticas que la verdad pueda generar.