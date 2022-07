los signos del zodiaco que absorben tu energía cuando están en pareja

Como una presencia sobrenatural o, incluso, alienígena de esas que solemos encontrar en películas o series de terror, suspenso y ciencia ficción, hay personas que parecen empecinadas en absorber toda nuestra energía. Es como si el agotar a quienes tienen a su alrededor les estirara un poco más la vida y hasta les diera súper poderes. El detalle es que al no tratarse de una serie o una película, es una práctica peligrosa y hasta dañina. Por eso te advertimos sobre los 3 signos del horóscopo que acostumbran absorber -consciente o inconscientemente- la energía de sus compañeros y parejas.

A nadie le gusta sentirse agotado, ni mucho menos percatarse de los momentos exactos en que la energía y las ganas de hacer cosas van desapareciendo poco a poco. Y si de vida de parejas y relaciones amorosas se trata, hay algunas personas quienes en su horóscopo parecen predeterminadas a cumplir esta función.

Cáncer

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer se caracterizan por disfrutar y necesitar sentirse siempre protegidas y resguardadas en su hogar. De acuerdo al horóscopo, muy pocas cosas les brindan tanto placer y tranquilidad como tener todo al alcance de su mano y no sentirse amenazadas en ningún momento. Lo difícil de este panorama es que, cuando no logran ser autosuficientes ni conseguir esa calma por sí solos, no dudan en valerse de quienes los rodean para sentirse tranquilos y en paz. Y eso puede ser desgastante para quienes comparten su vida con cancerianos o cancerianas.

Piscis

Emotivos, susceptibles y muy, pero muy sensibles. Estos son los principales rasgos de personalidad de quienes son Piscis dentro del zodiaco. El horóscopo los diferencia muy bien en cuando a su necesidad de demandar atención y cuidados por parte de quienes viven con ellos, todo en pos de no sufrir crisis. Si compartes tu vida con un pisciano, ya habrás notado -y hasta te habrás resignado- a que todo tenga que girar en torno a tu compañero o compañera para mantener la armonía.

Tauro

Aunque siempre intentarán mostrarse como superados y calmos, siempre mostrarán su debilidad y demandarán que se los asista para no sentirse abrumados ni ahogados por la vida. Esta característica es muy común de acuerdo al horóscopo para taurinos y taurinas.

Como compañero o compañera de una persona nacida bajo este signo, es importante que sepas que, aun cuando intente mostrarse tranquilo e independiente, siempre habrá una recaída emotiva en la que te demandará atención y preocupación excesiva.