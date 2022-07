Consulta el horóscopo chino del viernes 29 de julio

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Debes comenzar a dormir un poco más temprano de lo que estás acostumbrado, el cuerpo puede estar necesitando las horas correspondientes de descanso.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Estás en un excelente momento para comenzar a creer mucho más en ti mismo y en tus capacidades, es mejor que siempre te mantengas de una forma humilde,

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No será un momento incómodo el que vivirás con alguien que podría manifestarte tu interés en tener algo más formal contigo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Es momento de comenzar a cuidar más de tu cuerpo. Realiza mucho ejercicio

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Usa tu magnetismo natural para atraer el amor, existen muchas personas en el mundo, no te fijes en lo que ya ha acabado, ni tampoco en lo que nunca podrá ser.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Si te encuentras en una relación, prepara un panorama entretenido y sorprende a tu ser amado, recuerda viejos tiempos y volver a enamorarse.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

En el amor comienzas a ver que hay oportunidades de amar nuevamente, pero no estás con la disposición de tomar un camino aún, no te apures,

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Tienes muchos deseos de descansar, pero ahora no puedes tomar unas merecidas vacaciones, no es tiempo de hacerlo

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

El amor tiene que tener tiempos de descanso y también de esparcimiento, ya que estar juntos no siempre significa estar tirados en una cama

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Tienes en tu mente un proyecto que ha estado quitándote el sueño porque sabes que será algo de éxito,

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

No tienes que dejar de hablar con alguien que ya no te causa lo mismo que en un principio, pídele que sean amigos y nada más, si no acepta, entonces respeta su decisión.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Dejar de vivir intensamente podría ser bueno para quienes toman la vida con demasiada energía, pero no para ti,