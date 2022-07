De esta forma los gatos comprenden las emociones de los humanos

La mayoría de las veces suele escucharse que los gatos no son tan compañeros como los perros, esto es así porque los felinos suelen ser más independientes, pero eso no quiere decir que no tengan un sentimiento de cariño por sus compañeros humanos, de hecho, ellos al igual que los perros logran percibir tus sentimientos.

Ya varios estudios han revelado que los Felis Silvestris catus, conocidos popularmente como gatos domésticos mantienen una atención especial en nuestras acciones y estado de ánimo, pues constantemente están analizando los actos y tonos de voz, esto es así porque no pueden comunicarse verbalmente con nosotros, y por ese motivo se ven obligados a observar con más atención las actitudes humanas.

Hace poco un estudio de la Universidad de Oakland determinó que los felinos pueden comprender nuestras muestras de ánimo y ante estos pueden expresar cierta empatía por nosotros, por lo que seguramente intenten ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo si nos encontramos pasando un mal momento

Esta empatía que el gato demuestra hacia los humanos está impulsada por el interés en mantener un equilibrio a su alrededor, por ese motivo, como el humano forma parte de su entorno, deseará que te encuentres en un buen estado anímico ya que su entorno de confianza es la comida, el suelo y por supuesto su manada de la cual formas parte.

¿Cómo reaccionan ante el llanto?

Con el tiempo los gatos han adquirido herramientas para comunicarse con los humanos y se han ido adaptando a las actitudes del mismo por ese motivo se darán cuenta rápidamente si su compañero se encuentra mal, ya sea llorando, decaído e incluso enfermo.

Como previamente mencionamos los gatos necesitan su espacio equilibrado, por lo que si se dan cuenta que su humano se encuentra mal, el felino enseguida lo relacionará a la falta de juego y comida, por eso buscará por todos los medios cambiar dicha situación, lo más común es que apoyen su cabeza con la del humano, esto lo hacen para esparcir hormonas y dejarle en claro a su humano que no deje de cuidarlo.