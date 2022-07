Consulta el horóscopo chino del lunes 4 de julio

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con dos caballos en su contra, las ratas deberán remar contra la corriente durante todo el día. Con tanta energía en su contra lo mejor que podrán hacer es mantener su rutina del lunes y evitar iniciar cualquier actividad importante, pues es muy probable que no resulte bien.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La paciencia y la calma deberán ser la constante en las actuaciones de los bueyes durante este día. El caballo les sugiere que respiren profundo y cuenten hasta diez antes de hablar o actuar, pues cualquier reacción desproporcionada podría ocasionarles muchos problemas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La semana inicia con muchas responsabilidades para los regidos por el tigre. Sin embargo, no tienen por qué alarmarse, pues el caballo les pondrá en el camino las personas indicadas que les darán la mano. Eso sí, no olviden agradecerles y agradecerle al universo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es importante que los conejos inicien la semana con total claridad sobre sus asuntos financieros. Tengan claros los pagos que deben hacer y no dejen vencer las fechas, pues un retraso podría dejarlos muy mal “parados” frente a superiores y personas que confiaron en ustedes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

A diferencia de ayer, el día puede complicarse para los dragones. Su mal humor y su forma de hablar atropelladamente podría involucrarlo en más de una discusión. El caballo les sugiere que no se compliquen el día y mejor se mantengan alejados de cualquier enfrentamiento, y, especialmente, no inicien ninguna disputa.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente pueden tener un día muy fructífero en términos laborales. Eso sí, actúen con bajo perfil, trabajen calladamente y verán como sus superiores o clientes notarán su esfuerzo con mayor facilidad. También es un excelente día para invitar a salir a alguien.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con dos caballos a su favor, el regente del día podrá utilizar el día para empezar a proyectar futuras peticiones. Sin importar el tipo de solicitud que sea, destinen un espacio del día para planear los pasos a seguir. Pronto llegará un día con una excelente energía para presentar su propuesta, así que es mejor tenerla preparada.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra pueden estar sintiendo que los días anteriores no han sido los mejores. Esta sensación la tienen especialmente en temas sentimentales y familiares. Pero no se desesperen, la energía está mutando y pronto verán como las diferencias con las otras personas empiezan a desaparecer, casi que por arte de magia.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El caballo le recuerda al mono que “en boca cerrada no entran moscas”. Así que hoy, lo mejor que pueden hacer los regidos por el inquieto animal, es mantenerse alejados de comentarios de pasillo y cotilleos. No se dejen vencer por la tentación de hablar de más, pues los problemas derivados de esto no se harán esperar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El caballo está dispuesto a ayudarle al gallo en temas comerciales y laborales. Para ello es importante que los regidos por el gallo eviten delegar sus responsabilidades. También es recomendable que hoy no se asocien con nadie, pues podrían resultar timados.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro también deberá fijarse muy bien en los comentarios que haga durante el día. Hoy está más propenso a ganarse enemigos muy fuertes, especialmente en su trabajo, por esto, debe evitar hablar de otras personas y no publicar nada en redes sociales que involucre a un tercero.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Personas envidiosas estarán acechando a los regidos por el cerdo y, más grave aún, su mala energía podría alcanzarlos. Así que es mejor que eviten iniciar cualquier proyecto importante y, también, eviten conversar sobre sus planes. La reserva será hoy su mejor aliada.