¿Es buena la carne cruda para los perros?

Existen multitud de opiniones sobre si es recomendable alimentar o no a un perro con carne cruda, si puede suponer un problema para su salud o incluso si puede afectar a su comportamiento.

El principal problema que se presenta son las bacterias que hay en la carne cruda.

Muchos dueños de animales les brindan carne cruda a sus compañeros de ruta pensando que les hacen un bien a su salud porque son alimentos que no tienen conservantes ni aditivos. Sin embargo, muchos especialistas sostienen que brindar carnes sin cocción puede traer aparejados muchos problemas de salud. Desde salmonella pasando por variedades de bacterias residen en las carnes y sólo pueden ser eliminadas a través de la cocina.

Horacio Labrador, veterinario especialista del barrio de Balvanera y estudioso de las últimas actualizaciones en la materia, sostiene que “los grandes centros académicos del mundo están siempre investigando acerca de diversos temas y uno de ellos es la alimentación de las mascotas. La revista internacional especializada en nuestros temas conocida como Veterinary Record acaba de lanzar unas conclusiones que indican que dar carne cruda a las mascotas es un peligro no sólo para ellas, sino también para las personas. El nivel de contagio de enfermedades que pueden transmitirse de humanos a animales y viceversa aumenta exponencialmente por lo que se debe tener muy en cuenta al momento de pensar o no darles este tipo de alimentos”.

El problema principal son las bacterias presentes en las carnes: “El equipo a cargo de la investigación trabajó basado en varios productos congelados de diferentes marcas mundiales y eso estableció que tienen un alarmante nivel de salmonella, E coli y listeria, lo que favorece infecciones crónicas y parásitos en animales”. Luego, agrega: “Principalmente, la E coli causa insuficiencia renal en las personas y es transmitida a través de los animales. El problema principal es que con el avance de la medicina moderna ha ido fortaleciendo a las bacterias con el avance de los antibióticos y se vuelven más resistentes con el paso del tiempo. Esto hace que su tratamiento sea mucho más complejo por lo que se convierte en completamente necesaria la cocción de esta comida.

Hay muchas campañas de organizaciones de derechos de animales que están trabajando en el armado de campañas de concientización a la sociedad porque no es un tema menor y se lo debe atender de inmediato”.

La comodidad no es la mejor opción al momento de hablar de nutrición: “Está popularmente aceptada la compra de alimentos congelados pero no es muy recomendable ya que no ayuda a prevenir el desarrollo de bacterias y parásitos. Lo mejor es utilizar comida fresca que pueda tener la cocción hogareña necesaria para que el animal pueda disfrutar de su plato”.

Hoy en día hay muchos que apoyan la idea de alimentarse con comidas orgánicas: “La idea de que los alimentos procesados dan orígenes a alergias y problemas de piel es una gran verdad. En muchos casos, se utilizan conservantes que hacen mantener los alimentos disponibles para ser consumidos a pesar del paso del tiempo pero no es lo ideal. En mi consultorio es muy común que vengan dueños de diferentes tipos de razas a preguntar qué es lo que pienso acerca de las dietas que les brindan y siempre hago mucho hincapié en que lo mejor es comprar carne en la carnicería y cocinarla en el mismo día sin pasarla por diferentes procesos”.

Si bien no todos los perros o gatos son amantes de la carne cruda, en muchos casos es cuestión de acostumbramiento: “Si la mascota se habitúa a consumir alimentos crudos desde que es un cachorro se está condenándolo a que con el paso de los años siga queriendo sólo comer ese tipo de alimento. Sin embargo, si desde que tiene un par de meses le brindamos las carnes cocinadas, vamos a generar el hábito saludable de no atacar esos pedazos de churrascos que están solos en la parrilla sin estar cocinados”.

El alimento balanceado sigue siendo la mejor opción: “Hoy en día hay mucha variedad en el mercado y eso es muy bueno porque se pueden combinar diferentes precios para todos los bolsillos.