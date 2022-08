Horóscopo: ¿Qué color te corresponde según la fecha de nacimiento?

La "colorstrology" es la teoría que agrupa a la palabra "color" con la "astrología. Su creadora es Michele Bernhardt, astróloga y experta en numerología. Bernhardt ideó un complejo sistema en el que considera la posición de los planetas, la numerología y demás factores. El libro se llama "Colorstrology: What Your Birthday Color Says About You", que podría traducirse como "Colorstrología, qué dice el color de la fecha de cumpleaños sobre vos".

Se trata de un trabajo con rigurosidad, con cada color en la categoría específica de la paleta de colores Pantone.

Enero: color caramelo

Las tonalidades de café nos ayudan a mantenernos arraigados a la tierra y, a la vez, a manifestar nuestros sueños. Meditar, vestir o rodearte de este color siempre te ayudará a aterrizar cuando sientas que pierdes el piso. Color Pantone 16-1439.

Febrero: lila

Se trata de un color que invita a despertar tu lado más bondadoso. Si tus intenciones están en fortalecer lazos en tu comunidad o con tus amistades, este es el color para ti. Pantone 16-3617.

Marzo: aqua claro

El color para estimular la imaginación. Será ideal también para meditar o descansar. Pantone 12-5409.

Abril: cayenne

Como la pimienta. Un color energético por naturaleza. Si estás muy cansado o desmotivado, necesitas un poco de cayenne en tu vida. Pantone 18-1651.

Mayo: verde césped

El color del balance y la prosperidad. Si buscas estabilizar tus finanzas o tu vida en general. Pantone 15-6442.

Junio: dorado

El amarillo estimula la comunicación, así que si sientes que estás ahogándote en tus propios pensamientos, un poco de amarillo ayudará. Si, por ejemplo, estás experimentando bloqueos al escribir, rodearte de este color podría ser la solución. Pantone 13-0850.

Julio: coral blush

La belleza de este color sacará a relucir tu lado más gentil. Cualquier tono de rosa será un increíble aliado para calmar las emociones violentas. Pantone 14-1909.

Agosto: naranja

Como el color del sol. Este gran astro es el planeta del mes de agosto, por lo que el color es ideal para proveerte de energía, creatividad y entusiasmo. Pantone 16-1257.

Septiembre: azul marino

Durante este mes, Mercurio y Venus se encuentran navegando las inmensidades de nuestro cielo. Como consecuencia, nuestras mentes se abren más. Es color de la apreciación de la belleza. Pantone 18-3946.

Octubre: azul claro

Si te has sentido un poco fuera de control y tus relaciones se encuentran en la cuerda floja, necesitas un poco de azul claro en tu vida. El color del balance es un increíble apoyo para cualquier tipo de relación personal. Pantone 15-4020.

Noviembre: rojo vino

Un rojo más profundo promueve el amor físico y el deseo sexual. Además de ser un increíble afrodisíaco, estimula al cambio. Pantone 17-1740.

Diciembre: azul pagoda

Aventureros, tomen nota, este es el color para ustedes. Significa sabiduría, verdad, visión y aventura. Perfecto para un viaje o enfrentar un nuevo reto. Pantone 17-4724.