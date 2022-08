Estos son los números de la suerte para hoy lunes 15 de agosto

La cita motivacional del día de hoy

"Escribe en tu corazón al despertar que cada día es el mejor del año" - Anónimo.

El proverbio chino de hoy

"Me enojé porque no tenía zapatos: luego conocí a un hombre que no tenía pies".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

5, 17, 21, 30, 36, 42

Tauro

3, 18, 25, 33, 41, 45

Géminis

7, 14, 26, 30, 37, 49

Cáncer

5, 13, 21, 32, 36, 44

Leo

6, 11, 24, 31, 40, 46

Virgo

3, 18, 25, 28, 33, 47

Libra

2, 19, 24, 37, 39, 43

Escorpio

5, 18, 21, 22, 36, 40

Sagitario

7, 12, 16, 23, 37, 44

Capricornio

5, 11, 14, 21, 30, 48

Acuario

2, 19, 23, 27, 36, 42

Piscis

5, 14, 21, 30, 35, 41.