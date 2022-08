Que raza de perros elegir si hay niños en casa

Tener un perro en casa le cambia la vida a toda la familia y si no se tiene en mente tener otro hijo, se convierte en el compañero ideal de un niño, eso sí, tomando en cuenta las razas más amigables y los cuidados que se deben tener. Una mascota necesita de dedicación y tiempo para sus paseos, para así entablar una relación en armonía y se pueda acoplar al estilo de vida del nuevo hogar.

El can puede ser el mejor amigo de tus hijos si eliges la raza adecuada y los niños aprenderán a comunicarse de otra manera más instintiva. Eso sí hay que tener en cuenta algunas cosas antes de escogerlo. Por ejemplo, el tamaño de tu perro y de tu hijo, así como el espacio de la casa para ver si podemos tener un perro grande o pequeño y tiempo de dedicación.

“El perro es dependiente, necesita de cuidados, de alimentación, hidratación, recreación, juegos, paseos, etc. La persona que decida tenerlo en casa debe estar consciente de que demanda tiempo y cuidados, como las vacunas, desparasitaciones internas y externas, así como proporcionarle ambientes limpios para comer y andar”, explicó la Licenciada en Educación, Puppe Toth, especialista en temas caninos.

¿Qué razas son mejores?

Al momento de adoptar un can uno de los aspectos más importantes es que te fijes en que el perro que vayas a elegir sea paciente y tranquilo y no una raza muy dominante o posesiva, para no tener problemas con los juguetes. Aquí te mencionamos algunas razas que son ideales.

Bichon Maltés

Parece un muñeco de peluche y es juguetón, cariñoso e inofensivo. Es una de las razas de perros ideales para departamentos.

Beagle

Son protectores, muy enérgicos y algo nerviosos por lo que tienden a ladrar bastante. Son perros muy alegres y juguetones, cariñosos y pacientes.

Dálmata

Son fieles y enérgicos, pero muy cuidadosos con los amos y atentos. También son muy sociables si se les educa correctamente.

Golden retriever y labrador retriever

A pesar de que crecen bastante, son cariñosos y dóciles por lo que tienen especial delicadeza con los niños. Además, son muy obedientes, pacientes y es fácil enseñarles cómo convivir en casa.

Cocker Spaniel

Su pequeño tamaño y su gran afecto por su familia y carácter social lo convierten en una de las mejores opciones en cuanto a razas que se llevan genial con niños, que se adaptan perfectamente a entornos familiares.

San Bernardo

El San bernardo es un perro que necesita mucho sitio para vivir, no recomendado para tener en un piso. Puede llegar a medir unos setenta centímetros y pesar incluso noventa kilos, todo un coloso que requiere también de una gran manutención.

Labrador

El Labrador es un perro muy afectuoso, juguetón, simpático, leal y bondadoso al que le encanta salir a pasear y jugar con niños y otros perros.

Cómo elegir un perro sin raza para vivir con niños

La raza de un perro puede darnos ciertas pistas sobre su carácter, pero lo cierto es que la educación que le demos al perro es la que marcará realmente la diferencia. Elegir un perro sin raza es también una excelente opción para ampliar nuestra familia.

Debemos tener claro que tipo de perro buscamos, si de tamaño pequeño, mediano o grande. También si lo que queremos es un cachorro o no nos importa su edad. Y por ultimo debemos tener muy claro si nuestras exigencias se corresponden con nuestras necesidades y lo que podemos aportar nosotros al perro. No hay que ser egoístas en este sentido, hay que ser realistas.

Si nos centramos en un cachorro, debemos recordar que habrá que educarlo mientras crece, algo que no es necesario en la mayoría de perros adultos.

Si optamos por un perro adulto debemos indicar que es para una familia con niños, por lo que es necesario que sea respetuoso y no sea agresivo. Ningún perro es agresivo en realidad, pero algunos han tenido por desgracia una mala educación con anteriores dueños y quizás no sean adecuados para un entorno familiar.