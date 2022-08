3 razones por las que no debes asustar a tu gato

En ocasiones hay personas que creen que asustar a su gato es como asustar a su amigo. Es decir, piensan que los gatos lo van a procesar de la misma manera que un humano, pero debemos recordar que no es así. Los gatos tienen su propio lenguaje y asustarlos no tiene nada de positivo porque no se van a reír después como lo haría un amigo.

3 razones que nos indican que no debemos asustar a nuestro gato

Las bromas hacia gatos, aunque a nosotros nos parezca que no son para tanto, para ellos supone un estrés que no tienen porqué aguantar. Por lo tanto, no asustes a tus gatos bajo ningún concepto.

Asustar a un gato mientras come puede hacer que se atragante. Además, es necesario que la zona donde comen siempre sea un lugar que asocien con tranquilidad para que puedan alimentarse sintiéndose seguros.

Los sustos son un mal trago para los gatos. Estos pueden hacer que su realidad se altere sintiéndose inseguro y en un entorno amenazado cuando realmente no es así. Por lo tanto, asustar puede terminar generando problemas psicológicos.

Un gato que comienza a sentirse amenazado comenzará a generar estrés y eso puede acabar haciendo que desarrolle conductas agresivas.

Por lo tanto, no debemos bajo ningún concepto permitir que se asuste a nuestro gato porque no es gracioso y puede terminar generándole problemas.