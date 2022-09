Consulta el horóscopo chino del sábado 10 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: estos son los tres signos más posesivos

Es una decisión muy personal como para entrometerte. Ocupate de lo tuyo. Una energía negativa flota en el aire. Combatila con buen humor.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

No tapes el sol con las manos. Las cosas han salido a la luz y son innegables. Tu creatividad está en un momento maravilloso. Ponela a trabajar.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Podés decir que no. No te obligues a trabajar sin parar. No dejes que tus dudas te paren. Contestá esas preguntas mientras seguís en movimiento.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Sabés muy bien que despertás amores y odios. Hacete cargo. Siempre superás obstáculos. Usá esas experiencias para atravesarlos una vez más.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Dejá de desear siempre lo que tiene el otro. No te alimentes de la envidia. No des lugar a sospechas y malos entendidos. Expresate con precisión y sin rodeos.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Hay un vacío en tu vida que te inquieta. Hablá con tus amigos. Poné la atención en el presente y quitá el foco de lo que vendrá. Ansiedad.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Retirate a tiempo de ese proyecto con el que no te sentís comprometida. Sincerate. Tomaste una decisión y es irreversible. No hay marcha atrás.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

No desahogues tus frustraciones en tu pareja. Mejor trabajá para cambiar. Recordá que prometiste algo. No traiciones a quienes te aman.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Se acaban las opciones junto con el tiempo. Es mejor que te decidas rápido. La familia te reclama tiempo. Tratá de equilibrar tus horarios laborales.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

El mejor remedio contra el escepticismo es la pasión. Ponete en acción. Estrená una prenda esta semana. Te traerá buena suerte.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Andá con pies de plomo. Hay gente a la que le encantaría ocupar tu puesto. Esos inescrupulosos no saben con quién se metieron. Peleá por lo tuyo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Siempre hay lugar para una reconciliación. Buscá el acercamiento. Permitite el error y aprendé de él. No seas tan perfeccionista.