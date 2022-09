Cómo saber el signo del horóscopo chino y calcular el ascendente

El horóscopo chino brinda una gran variedad de conceptos acerca de las personalidades de cada signo. Cada año representa un animal y, de este modo, es posible comprender cómo actuará, cuáles son sus talentos y de qué manera será en el amor cada uno de los signos.

Sin embargo, el horóscopo chino brinda otra opción del conocimiento de cada animal, lo cual es a través del ascendente. La astrología oriental determina datos suplementarios a la hora de descubrir talentos y defectos de las personas.

Tal como menciona el horóscopo chino, cada persona está representada por un animal, según su año de nacimiento. Este refleja su personalidad y sus virtudes y defectos. Pero el ascendente está regido por la hora de nacimiento.

Aunque se conoce que los signos del calendario chino se repiten cada 12 años, para saber cuál es el signo ascendente, se utiliza el calendario lunar, en el cual el día comienza a las 11 de la noche y se divide en ciclos de 2 horas.

Como enseñan los referentes de esta disciplina, cada ascendente también está regido por uno de los animales del horóscopo chino. Este define cómo nos vemos ante los demás.

Por ejemplo, si en una persona nacida en años del Conejo, que tiene tendencia a ser tranquila, su hora de nacimiento está regida por el Tigre, será visto por los demás como una persona agresiva.

Un cálculo para estar atento

Para conocer el ascendente en el horóscopo chino hay que saber la hora de nacimiento. Las 24 horas del día se dividen en dos: los nacidos entre la 1 am y las 3 am tienen ascendente en Búfalo; de 3 am a 5 am, Tigre; de 5 am a 7 am, Conejo, y de 7 am a 9 am, Dragón.

Por su parte, los que han nacido de 9 am a 11 am, tendrán ascendente en Serpiente; de 11 am a 13 pm, en Caballo; de 13 pm a 15 pm, en Cabra; de 15 pm a 17 pm, en Mono; de 17 pm a 19 pm, en Gallo; de 19 pm a 21 pm, en Perro; de 21 pm a 23 pm, en Cerdo, y de 23 pm a 1 am, en Rata.