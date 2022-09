¿Qué vitamina debe consumir un fumador?

Tener el hábito de fumar es uno de los más peligrosos para el ser humano, debido a que se multiplican las probabilidades de presentar enfermedades graves en el futuro como el cáncer.

Asimismo, los fumadores requieren mayor dosis de vitamina C, ya que este hábito pueden generar deficiencia de esta vitamina, presentando signos como encías pálidas, crecimiento lento del cabello y un sistema inmunológico deficiente. Además, la falta de vitamina C puede provocar la enfermedad denominada escorbuto.

Según el portal La vida lucida asegura que todas las personas debe tomar vitamina C; por ejemplo, un adulto debe consumir al menos 100 mg por día.

Es por eso que los fumadores deben incrementar el consumo de ácido ascórbico, debido a que cada cigarrillo elimina un total de 2,5 mg de vitamina C en el cuerpo. No obstante, existen una serie de alimentos que reducen los efectos negativos para la salud, y que contienen este ácido ascórbico.

Remedios caseros que son buenos para dejar de fumar

De acuerdo con el portal Health Keeper, estas son algunas de las estrategias y remedios que ayudan para dejar de fumar.

Ginseng

Es una planta medicinal con varios usos, entre ellos reducir la liberación de dopamina que produce sensación de bienestar y que es activada por la dopamina. Se recomienda tomar al menos dos infusiones al día bajo la supervisión de un experto.

Chicles

Este método es uno de los más conocidos, debido a que hay algunos que contienen nicotina ayudando a reducir la ansiedad física. Sin embargo, el hecho de masticar algo mantiene ocupada a la boca ayudando a reducir la necesidad de fumar.

Valeriana

La abstinencia puede producir nerviosismo, por lo que se recomiendan las plantas calmantes como la valeriana, que ayuda a relajarse y evita que se use el tabaco como escape.

Jengibre

Los expertos señalan que masticar una raíz de jengibre o tomarlo en infusión ayuda a reducir la ansiedad y las molestias que puedan aparecer a nivel digestivo en el organismo.

Pimienta cayena

Añadir pimienta cayena a las comidas ayuda a reducir las ganas de fumar, además, al ser antioxidante, acelera el metabolismo, por lo que es especial para cuidar los pulmones y el sistema digestivo. Solo se recomienda aplicar una pizca en las comidas.

Practicar ejercicio regularmente

Está demostrado que hacer actividad física de forma constante puede ayudar a dejar de fumar, dándole al organismo la serotonina que le proporcionaba este vicio.

Asimismo, puede ayudar con el estrés que produce la abstinencia, mientras aporta a la recuperación física que tiene el cuerpo tras dejar el cigarrillo.