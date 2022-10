Estos son los números de la suerte de hoy viernes 30 de septiembre

La cita motivacional del día de hoy

"Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música y quien no halla encanto en sí mismo" - Pablo Neruda.

El proverbio chino de hoy

"Cuando las olas se han aquietado y el mar está en calma, es entonces cuando se puede vislumbrar el fondo".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48