6 señales de que tu casa está gobernada por gatos

Hay una razón por la que a veces se hace referencia a los dueños de gatos como "personal". Los gatos tienen una forma de enterrarse y apoderarse no solo de tu corazón, sino también de tu hogar. Echa un vistazo a tu casa en busca de estas señales reveladoras de que un gato está dirigiendo el espectáculo.

Ubicaciones aleatorias de cajas de arena

Un indicador seguro de un hogar donde los gatos gobiernan son las cajas de arena en lugares inesperados. ¿Esquina del comedor? Por supuesto. ¿Una caja de arena en medio de la oficina en casa? No hay problema. ¿En el baño principal? Fácil: simplemente levantas la caja de arena cuando necesitas usar la bañera o la ducha. Tal arreglo puede parecer ridículo para las personas cuyas moradas no están a cargo de los gatos, pero los dueños de gatos saben: mueve la caja y prepárate para un charco de orina en algún lugar donde no lo desees. Es mejor tener la caja donde le gusta al gato.

Almohadas para gatos

Una vez que tu gato encuentra un lugar que le gusta, es difícil negarle el placer de volver allí. A menudo, ese lugar es una almohada que se sienta en el sofá donde la luz del sol de la tarde le da justo. Sabes que no debes mover la almohada, que generalmente tiene una hendidura en forma de pastel de carne del cuerpo de tu gato y una cantidad creciente de pelo de gato. Por cierto, los humanos ya no pueden usar estas almohadas.

Acceso limitado a la tecnología

¿Tienes una fecha límite de trabajo o un correo electrónico importante para enviar? Todo está bien hasta que tu gato decida que el cálido teclado de la computadora es justo lo que necesita en este momento. Los humanos gobernados por gatos saben que quitar al gato del teclado suena mucho más fácil de lo que es. Tu gato seguirá regresando para reclamar su lugar, o te obligará a abandonar tu computadora, es que los gatos aman las laptops por alguna razón.

Arreglos incómodos para dormir

En los hogares gobernados por gatos, nadie más que el gato duerme realmente dónde y cómo quiere. Cuando entras a tu habitación a la hora de dormir y ves un gato en tu almohada, ¿qué haces? ¡Te acomodas en otro lugar sin molestarlo, por supuesto! Se sabe que los gatos duermen sobre el estómago de sus humanos, estirados en la cama, sobre la cabeza de sus dueños y más. Y, en un hogar propiedad de gatos, los humanos simplemente aceptan esos arreglos. Los gatos duermen con sus dueños, es un hecho.

Horarios de sueño que no son los tuyos

Hablando de dormir, o mejor dicho de no dormir, los hogares regentados por gatos son hogares que madrugan. Si no es una cara peluda mirándote fijamente, deseando que te despiertes, es el maullido incesante, el traqueteo de las persianas, los artículos que se caen de los estantes u otros ruidos perturbadores que hace el gato a propósito. Nadie duerme durante el desayuno cuando los gatos están a cargo. Los gatos te despiertan siempre a la misma hora, eso puede ser un beneficio de tener un despertador viviente.

Árboles para gatos triturados

Es divertido fantasear con el concepto de árboles para gatos diseñados con buen gusto que se mezclan sutilmente con la decoración de su hogar, ¿no es así? Pero, por desgracia, para propietarios como tú, esos pensamientos no son más que un sueño.

El árbol o poste rascador para gatos de 10 años, cubierto con una alfombra de peluche y triturado es el que quieren los felinos, por lo que es lo que tiene un hogar administrado por gatos. Y los dueños de gatos saben esta verdad: deshazte del árbol favorito de los gatos y pondrás en peligro tus muebles, alfombras, marcos de ventanas y tal vez incluso tu propio cuerpo.

Los compromisos, los mimos y las soluciones alternativas son parte de vivir en un hogar gobernado por gatos. Pero todo el esfuerzo hace que las recompensas de abrazos suaves, travesuras divertidas y maullidos adorables sean mucho más dulces.