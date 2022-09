Consulta el horóscopo chino del viernes 9 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: estos son los tres signos más posesivos

Aunque parezca descabellado, siempre hay opciones. Vos podés salir de ese problema. No te guardes nada. Recordá que la que no arriesga no gana.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tu punto de vista puede resultar muy irritante para los más conservadores. No seas tan terminante. Las cosas pueden cambiar abruptamente.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No siempre el jardín del vecino tiene que parecer más verde. Sabé apreciar lo tuyo. Mucho ruido y pocas nueces. Te han aturdido con promesas vacías.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Recuperá la confianza. Tu talento está intacto, solo resta apuntalar tu autoestima. Una mente sana en un cuerpo sano es lo mejor que te puede pasar. Ejercitate.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

No existe preparación para ciertas experiencias. Tomá las cosas como vienen. Enfrentá los problemas con madurez y buscá soluciones prácticas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Parece que el amor te sorprendió nuevamente. Disfrutá. Siempre supiste que tenías una veta artística por explorar. Se abre un nuevo e interesante camino.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Sacate de encima esas presiones. Muchas de ellas son imaginarias. Prestá más atención a las señales de tu pareja. Algo no funciona.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Dejá de lamentarte por lo que hiciste mal. Menos pasado y más futuro. Estás más interesada en la vida de los demás que en la propia. Cuidado.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Esa noticia te cayó como un balde de agua fría. Digerila y seguí adelante. Te volviste muy paranoica y eso te hace vivir con miedo. Decí basta.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Tus finanzas finalmente parecen haberse acomodado. Tiempo de calma. Es hora de mostrar tu lado más sensual. Las ofertas no tardarán en llegar.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Lo tuyo es un ritual casi religioso. Esa rutina te da cierta seguridad. Ponés en dudas esos sistemas todo el tiempo. Sos una insatisfecha permanente.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

También está bien hacerse la distraída. No es un asunto que te incumba. La herencia que recibiste pasa más por valores morales que materiales.