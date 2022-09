¿Cuáles son las razas de perro perfectas para vivir en un apartamento?

Cuando hablamos de razas de perro probablemente lleguen a tu mente todo tipo de características físicas en asociadas a cada tipo de estos canes, sin embargo, también hay algunos aspectos de su comportamiento que los hacen muy diferentes; de hecho, cada uno de estos animales es un mundo completamente distinto y esta es una de las principales razones por las que es tan difícil elegir uno.

Aunque los perros se han convertido en una de las mascotas más populares en el mundo entero, aún hay algunas personas que se abstienen de integrar estos pequeños seres a su núcleo familiar, algunas de ellas por la falta de espacio que creen que es indispensable para su bienestar; no obstante, existen algunas razas que son recomendadas para apartamentos y casas pequeñas, así podrás gozar de la maravillosa compañía de un perro.

Bulldog francés

En este perro no solo favorece su pequeño tamaño, sino que además se caracteriza por ser una raza muy tranquila; de igual forma, no tienen problema a quedarse en un lugar pequeño, pues pueden adaptarse fácilmente y no necesitan mucho ejercicio, lo único indispensable es que lo mantengas en un espacio fresco.

Pekinés

Son muy buenos cuidadores del hogar, inteligentes, amables, amorosos y muy tranquilos, por lo cual no necesitarás tanto espacio, además, tampoco es muy insistente para salir a hacer ejercicio.

Golden Retriever

Aunque es un perro un poco más grande en tamaño, a comparación de los anteriores, es una muy buena compañía para familias que viven en apartamentos o casas pequeñas, debido a que es muy obedientes, tranquilos y dóciles; además, son una de las razas más recomendadas para las familias, en especial las que tienen niños.

Bulldog

El tamaño de su cuerpo y su personalidad dócil de estos perros hace que no requieran tantas salidas a pasear se conformarán con que pases un poco de tiempo con ellos, siempre y cuando el lugar esté a temperatura ambiente.

Cavalier King Charles Sapaniel

La felicidad de este perro está basada en la cantidad de tiempo que compartes con él, incluso si solo se sientan en un sillón a ver televisión, basta con que estén cómodos y recibiendo muchas caricias.

Pomerania

Esta es una de las razas preferidas por muchas personas para ser convertida en mascota, pues puede quedarse sola largo periodos de tiempo sin ningún tipo de inconveniente. Además, estos perros no son tan dependientes de sus dueños y no requieren cuidados especiales.

Perro criollo

Otra de las opciones es dejarte llevar por el amor que sientes por los animales y adoptar un perrito que sea criollo, recuerda que todos los animales merecen ser protegidos y amados, sin importar su tamaño, color o descendencia. Además, todo depende de una buena educación.