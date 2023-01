La raza de perro perfecta: no ladran y no se ponen enfermos

Nos encantan los perros como mascotas. Son unos compañeros fieles, nos reciben cada día con una alegría desmedida y nos van a amar toda su vida. Sin embargo, a veces la existencia de un can choca con nuestra forma de vivir. Muchos de ellos ladran demasiado, son demasiado activos para nosotros, nos producen alergias, e incluso suponen un gasto extra si se trata de una raza muy enfermiza por su genética.

Para asegurar el bienestar de la mascota y una sana convivencia con nosotros, hay que encontrar el equilibrio perfecto entre nuestro amigo peludo para toda la vida, su personalidad, sus necesidades y nuestro modo de vida. Por eso, antes de adoptar una mascota, es bueno informarse de los antecedentes de cada raza, de sus patologías y de su forma de ser. Hay personas que tienen claro lo que buscan: un perro poco ladrador, obediente y al que puedan cubrir sus necesidades médicas sin arruinarse. En estos casos, el Basenji cumple todas estas premisas.

El perro Basenji es una de las razas más antiguas del mundo, apareciendo en algunos relieves del Antiguo Egipto. Se parece a un dingo por su pelaje color canela y su complexión mediana, que no suele sobrepasar los 13 kilos de peso. Si están bien cuidados, los Basenji pueden tener una esperanza de vida bastante extensa, que va desde los 12 a los 14 años de edad, o más.

No ladra, canta

Esta raza tiene su origen en África y se les conoce como los “perros del Congo”, compañeros de caza y rastreo. Incluso cuenta la leyenda que estos perros eran usados para cazar leones. Es una criatura muy curiosa, ya que podríamos decir que es un perro “no perro”. Primero, resulta que no ladra nunca, solo aúlla o canta como si fuese un tirolés o una sirena de emergencia. Parecido a los huskies siberianos pero con un tono muy peculiar y personal.

Otra característica extraña del Basenji es que se acicala como si fuese un gato, y no comparte los movimientos de otros canes. Además, no huele como un perro, algo que le da ventaja porque su pelaje no produce alergias. Esta raza tiene la ventaja de que no enferma casi nunca si lleva una vida sana, no tiene enfermedades hereditarias y es un perro “sano como un roble”. Sin embargo, si el Basenji no sigue una dieta equilibrada, puede resentirse del riñón, su único “talón de Aquiles”.

En un principio, un perro que no ladra puede parecer una ventaja, pero en el caso del Basenji hay que tener en cuenta que puede marcarse una sonata de aullidos bastante intensa. Salvando este escollo, que puede no gustar a todo el mundo, especialmente a tus vecinos, se trata de un animal muy fiel, muy juguetón y que convive muy bien con las familias con niños.

Un perro con el que nunca te aburrirás, muy activo y juguetón, perfecto para niños

Hay que tener en cuenta que el Basenji mantiene su personalidad activa y juguetona toda su vida, no es un perro que con la edad se vuelva más pasivo. Los científicos creen que la razón de esto es que su parentesco directo no es el lobo, es otra raza más antigua aún por determinar. Esto significa que necesita una familia dispuesta a seguirle el ritmo y con energía suficiente para convertirse en una manada perfecta.