Los tres signos del zodíaco que se destacan por ser irresponsables

Sus obligaciones para ellos son optativas, y siempre se inclinan por la opción más fácil: no cumplir con ellas. No tienen el más mínimo remordimiento en dejar esperando a alguien durante horas, sólo porque piensan que sus acciones desconsideradas no tienen consecuencias reales. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su irresponsabilidad.

Escorpio

Es difícil creerle las promesas a alguien de escorpio, ya que su palabra para ellos es algo que no hace falta respetar. Pueden decir que harán algo y después decidir que no quieren hacerlo, por lo que abandonarán la tarea sin ningún tipo de remordimiento. Lo malo es que su círculo cercano generalmente les deja pasar estas actitudes, por lo que les resulta muy difícil cambiar.

Aries

Los del signo del carnero no actúan con malas intenciones, pero tienen una memoria tan deficiente que por lo general los compromisos se les van de la cabeza, y por eso ganan su fama de irresponsables. Cuando necesitan recordar algo sí o sí encontrarán la manera, pero por lo general eso no sucede.

Cáncer

Si hay que hablar de los más irresponsables de todo el horóscopo, hay que hablar de cáncer. Sus promesas no valen literalmente nada, ya que para ellos las palabras no generan compromiso alguno. Pueden jurar que harán algo, pero en realidad dependerá de cómo se sienten en el momento. Muy seguido, se sentirán sin ganas.