Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser rencorosos

Estos son los signos más rencorosos y vengativos del zodíaco, según la astrología, por orden decreciente. Es decir que mientras más arriba esté tu signo, mayor grado de vengatividad y rencor tendrá.

Los signos más rencorosos y vengativos, según la Astrología

Escorpio

Es el signo conocido como el maestro de la maldad. Cuando se pone de mal humor, es engañado, o algo le molesta, reacciona de inmediato y le dura mucho tiempo. Son vengativos, rencorosos y enojones, además nunca piden perdón.

Cáncer

Cuando los provocan pueden convertirte en las personas más insoportables del mundo. Piensan siempre en la venganza y pergeñan planes para llevarla adelante. Cuando alguien les hace daño no tardan en actuar o en responder. Las broncas le duran años.

Piscis

Sin duda son los más rencorosos. Si les hacen daño no pueden olvidar lo ocurrido. Tienen pensamientos negativos y malos deseos hacia quien los atacó. Si quieren, pueden hacer imposible la vida del otro y convertirla en un verdadero infierno.

Capricornio

Son impiadosos cuando se meten con ellos. No perdonan nunca. Mejor que no se les ponga algo entre ceja y ceja porque no paran hasta lograr limpiar su dolor.