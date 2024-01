Consulta el horóscopo chino del viernes 15 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Tu radar emocional está horriblemente agudizado y te hace más selectivo. Hay demasiado movimiento a tu alrededor.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Tu visión de futuro te hará ganarte el reconocimiento generalizado. Lánzate con los contactos que tienes que hacer.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

¡Saldrás de tu intimidad! Tu naturalidad será tu mejor arma para seducir y convencer a tu pareja o a la persona que tienes en mente…

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No te tomes todo al pie de la letra. ¡No eres el responsable de todo lo que pasa hoy! No te tomes algunas bromas en serio, no lo olvides. Te ayudará antes de replicar.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Es el momento de dar un cambio importante. Tu perspectiva es buena, ¡lánzate a por ella! Echarás algo en falta y eso te provocará un cansancio pasajero.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Surgirán urgencias que tienes que resolver de forma inmediata. Nada te desviará de ello pero infórmate antes de nada.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Vas a trabajar duro para deshacerte de una preocupación económica. ¡No vayas demasiado rápido!

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Vas a tener la tentación de llevar tus ideas a la práctica. No tengas miedo de salirte de lo establecido.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Tienes los medios suficientes para vivir tu relación o para empezar una nueva que te acerque a tus sueños.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Tu creatividad te sacará de un apuro. No te detengas antes las dificultades aparentes.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Sientes que aumenta tu resistencia, deberías ser persistente en este sentido y mejorar tus hábitos de vida.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Tu carrera profesional se ve muy favorecida, es el momento de hablar de tus ideas y proyectos.