Tarot del Colibrí para el 3 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Rey de oro:

Abundancia. Estabilidad material. Poder. Generosidad. Posesiones.

Carta 2 - El ermitaño:

Introspección. Soledad fructífera. Silencio.Sabiduria. Búsqueda espiritual.

Carta 3 - La rueda de la fortuna:

Cambios rápidos e inesperados. Destino. Karma. Suerte. Fin de un ciclo de vida y comienzo de otro.

Mensaje final:

Alguien está buscando claridad en si mismo sobre algún aspecto de su vida. Está buscando las respuestas en su interior y para eso se ha aislado de la vida social y de las cosas del mundo, en una actitud ermitaña. Desde esa posición contempla lo que ha logrado y lo que ve es un rey de oros, es decir a una persona que ha logrado prácticamente todo lo que se ha propuesto en el aspecto material. Tal vez esté pensando que ha centrado su vida en torno al dinero y las posesiones materiales, descuidando los sentimientos y los afectos, por eso está sólo y ya no lleva corona, ni atuendos costosos. Se ha dado cuenta que quizás no haya sido bueno apegarse tanto a lo material porque puede pasar que de golpe y porrazo el dinero se esfume, una mala jugada del destino puede dejarnos sin nada. Es en ese momento dónde se toma conciencia de que se ha pasado la vida poniendo toda la energía en algo efímero. El dinero ayuda a tener mejor calidad de vida y desde ese lugar es bueno, pero no debería ser el centro de nuestra existencia.