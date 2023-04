¿Por qué mi gato ha perdido el apetito y no come?

Tu gato ha perdido el apetito y ha dejado de comer, estas son las posibles causas. Si nuestra mascota está enferma, lógicamente comenzaremos a preocuparnos y más aún, si tenemos un felino como compañía, que no tiene la fuerza expresiva de los perros.

Muchas veces no es tan fácil identificar qué está mal, por eso, hemos decidido mostrarte las principales razones que están relacionadas a este cambio de hábito.

El resfriado quita el apetito

Si tiene las fosas nasales obstruidas y carece de olfato, puede que no se sienta tan atraído por la comida como antes. En la mayoría de los casos se trata de una simple gripe o un resfriado normal.

Ingirió algo malo

Si nuestro gato tiene jardín y le gusta salir a pasear por ahí, es lógico que no puedas controlar todo lo que come. La intoxicación alimentaria quita el hambre y es común que sienta rechazo por la comida. Aunque tenga hambre, no comerá hasta que se resuelva el problema y pueda purgar aquello que lo hizo mal.

Bolo de pelo en el estómago

Los gatos son animales muy limpios, que pasan la mayor parte del tiempo lamiéndose. Este gesto también tiene un factor genético (eliminar su propio olor para evitar a los depredadores), sin embargo, conlleva riesgo de formar una bola de pelo en el estómago.

Al no poder escupir, los gatos ingieren su propio pelo y más aún durante los períodos de muda (cuando cambian las estaciones). En el caso de los gatos con el pelo un poco más largo, siempre es aconsejable cepillarlos a menudo.