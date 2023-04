Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 29 de marzo

La cita del día de hoy

"La perfección se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar." - Antoine de Saint-Exupéry.

El proverbio chino de hoy

"El maestro enseña el oficio, pero la perfección de la habilidad del aprendiz depende de sus propios esfuerzos".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48