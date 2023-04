Estos son los números de la suerte de hoy martes 11 de abril

La cita motivacional del día de hoy

"No es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer, no lee" - Miguel de Unamuno.

El proverbio chino de hoy

"No puedes dirigir el viento, pero puedes cambiar y manipular la dirección de las velas de tu barca".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46