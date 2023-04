Estos son los números de la suerte para hoy martes 12 de abril

La cita motivacional del día de hoy

"Es la acción, y no el fruto de la acción, lo que es importante. Tienes que hacer lo correcto. Puede que no esté en tu poder que haya algún fruto. Pero eso no significa que dejes de hacer lo correcto. Es posible que nunca sepas qué resultados se derivan de su acción. Pero si no haces nada, no habrá resultado". - Mahatma Gandhi,

El proverbio chino de hoy

"¿No quieres que los demás sepan lo que has hecho? Pues no lo hagas en primer lugar".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46